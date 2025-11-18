Органы власти безосновательно отказали или отменили разрешение – как воспользоваться преимуществами административной процедуры

Граждане и бизнес могут быстро обжаловать необоснованные отказы или требования должностных лиц.

Минюст разъяснил, как воспользоваться преимуществами Закона «Об административной процедуре» (ЗАП), который упрощает взаимодействие граждан и бизнеса с органами власти и делает эти процессы более прозрачными и предсказуемыми.

По данным Минюста, воспользоваться административной процедурой может любое физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении административного акта – документа, разрешения, лицензии или другой услуги. Закон особенно полезен, если:

безосновательно отказали в услуге;

требуют дополнительные документы без объяснения;

остановили или отменили разрешение без обоснования.

Отмечается, что ЗАП вводит упрощенный административный порядок обжалования решений, действий или бездействия чиновников, что позволяет быстрее защитить права и избежать длительного судебного процесса. Органы власти обязаны обосновывать свои решения и соблюдать предельные сроки их рассмотрения.

Закон дает гражданам право:

подавать заявления и жалобы, которые рассматриваются в установленные сроки;

участвовать в процедурах, касающихся их интересов (в частности, на слушаниях или давать объяснения);

запрашивать и получать информацию.

В то же время ЗАП не распространяется на нормативные акты, уголовное, судебное или исполнительное производство (кроме исполнения административного акта), нотариальные действия, публичные закупки, выборы, референдумы, национальную безопасность, оборону, гражданство, убежище, государственные награды, антимонопольную сферу (кроме разрешений и заключений) и другие сферы, определенные законом.

