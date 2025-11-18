  1. В Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибудет в Стамбул на встречу с Зеленским — Reuters

10:49, 18 ноября 2025
Стив Уиткофф планирует встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
В Стамбул прилетит специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналист Reuters со ссылкой на источник в Турции.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал, что 19 ноября проведет ряд встреч в Турции.

«Завтра – встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных», – заявил Президент.

США Украина

