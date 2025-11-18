Освобождение адвоката от обязанности сохранять адвокатскую тайну в пределах, необходимых для защиты его прав — разъяснение Совета адвокатов

В отдельных случаях адвокат может быть освобожден от обязанности сохранять адвокатскую тайну — Совет адвокатов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет адвокатов Украины рассмотрел практическую ситуацию, когда для защиты собственных прав в суде адвокату необходимо было передать коллеге документы, подготовленные во время работы с предыдущим клиентом. Об этом говорится в решении РАУ от 17.10.2025 №117 «Об утверждении разъяснения относительно освобождения адвоката от обязанности сохранять адвокатскую тайну в пределах, необходимых для защиты его прав и интересов».

Адвокат заключил с клиентом договор, выполнил обусловленную работу, однако оплату за нее так и не получил. Тогда, для защиты своих прав он решил обратиться в суд с иском о взыскании неоплаченного гонорара.

Для подготовки иска юрист привлек другого адвоката и оформил с ним соответствующий договор. Но такое представительство требовало передачи коллеге материалов, сформированных в рамках предыдущего сотрудничества с клиентом — в частности экземпляра основного соглашения и процессуальных документов, содержащих адвокатскую тайну.

В этой ситуации адвокат усомнился, допустимо ли передавать такие документы без отдельного согласия бывшего доверителя, и не будет ли это противоречить требованиям Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и Правил адвокатской этики.

Из-за этой коллизии — необходимости защитить собственные права в суде и одновременно обязанности сохранять адвокатскую тайну — адвокат обратился к РАУ с официальным запросом о предоставлении разъяснения.

В соответствии со ст. 22 Закона адвокатской тайной является любая информация, ставшая известной адвокату о клиенте, а также вопросы, по которым клиент обращался, содержание данных советов, консультаций, разъяснений адвоката, составленные им документы, информация, хранящаяся на электронных носителях, и другие документы и сведения, полученные адвокатом при осуществлении адвокатской деятельности. Такая информация или документы могут утратить статус адвокатской тайны по письменному заявлению клиента. При этом адвокат обязан обеспечить условия, исключающие доступ посторонних лиц к адвокатской тайне или ее разглашение.

Сославшись на ч. 2 ст. 29 Закона и ст. 31 ПАЭ, Совет адвокатов Украины отметил, что в случае неисполнения клиентом обязательств по оплате адвокату гонорара по договору о предоставлении правовой помощи у последнего возникают права на судебную защиту и профессиональную правовую помощь, которые гарантированы ст. 55, 59 Конституции.

В то же время, согласно ст. 22 Закона и ст. 10 ПАЭ, в случае предъявления клиентом любых требований к адвокату в связи с адвокатской деятельностью адвокат освобождается от обязанности сохранять адвокатскую тайну (конфиденциальную информацию) в пределах, необходимых для защиты его прав и интересов.

И по рассмотрению обстоятельств, указанных в запросе адвоката, который передал другому адвокату договор о предоставлении правовой помощи и процессуальные документы, созданные во время работы с клиентом, заключив с другим адвокатом договор о предоставлении правовой помощи, с целью обращения в суд с исковым заявлением о взыскании неоплаченного клиентом гонорара, усматривается, что нормы Конституции и профильного закона вступают в действие одновременно.

Если же адвокат вынужден защищаться от элементов деликтных или иных обязательственных правоотношений, к таким правоотношениям положения статьи 22 Закона и ст. 10 ПАЭ должны применяться по аналогии.

В рассматриваемой ситуации речь идет о возможном разглашении адвокатской тайны адвоката, который имеет статус клиента. Но здесь дополнительным гарантом недопущения разглашения чувствительной информации выступает адвокат, который принимает на себя поручение от коллеги. И такой адвокат, ознакомившись с документами, содержащими статус адвокатской тайны (договор о предоставлении правовой помощи и процессуальные документы), заключив договор о предоставлении правовой помощи, принимает на себя обязанность неразглашения информации, ставшей ему известной во время выполнения его профессиональных обязанностей, что исключает дальнейшее разглашение такой информации.

В другом случае (без получения документов) адвокат лишен возможности написать исковое заявление, обосновать его и приложить такие документы в качестве доказательств, то есть выполнить условия договора о предоставлении правовой помощи.

Таким образом, делает вывод САУ, при обращении в суд, а также заключении договора о предоставлении правовой помощи с другим адвокатом с целью взыскания в судебном порядке обусловленного, но неоплаченного клиентом гонорара, адвокат реализует свои права на судебную защиту и профессиональную правовую помощь и освобождается от обязанности сохранять адвокатскую тайну (конфиденциальную информацию) в пределах, необходимых и достаточных для доказательства своего права перед судом на получение неоплаченной суммы гонорара.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.