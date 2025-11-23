Налоговая скидка: должно ли физическое лицо подавать документы, которые уже есть в государственных реестрах

Налогоплательщик обязан предоставить налоговому органу все необходимые документы и данные, если тот этого требует в пределах своих полномочий, чтобы подтвердить полученные доходы, право на налоговую скидку и достоверность сведений в декларации.

Налоговая служба разъясняет, должна ли физическая лицо – плательщик налога, желающая воспользоваться правом на налоговую скидку, подавать вместе с декларацией о имущественном состоянии и доходах копии документов, данные о которых уже содержатся в информационных базах налогового органа.

Речь идет, в частности, о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов, а также справках с места работы о начисленной заработной плате, удержанном налоге на доходы физических лиц и примененной налоговой социальной льготе (при наличии) за соответствующий отчетный год.

Порядок применения налоговой скидки определен ст. 166 Налогового кодекса Украины.

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются плательщиком налога в годовой налоговой декларации, которая подается по 31 декабря включительно года, следующего за отчетным налоговым годом.

Согласно подп. 166.2.1 п. 166.2 ст. 166 Налогового кодекса Украины в налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года плательщиком налога расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в частности квитанциями, фискальными или товарными чеками, приходными кассовыми ордерами, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и лицо, которое обращается за налоговой скидкой (их покупателя (получателя)), а также копиями договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок оплаты за такие товары (работы, услуги).

Копии указанных документов (кроме электронных расчетных документов) предоставляются вместе с налоговой декларацией, а оригиналы этих документов не направляются контролирующему органу, но подлежат хранению плательщиком налога в течение срока давности, установленного Налоговым кодексом Украины.

В случае если соответствующие расходы подтверждены электронным расчетным документом, плательщик налогов указывает в налоговой декларации только реквизиты электронного расчетного документа.

Вместе с тем, для документального подтверждения расходов, включаемых в налоговую скидку, контролирующий орган не имеет права требовать от плательщика налога предоставления документов и/или их копий, которые содержатся в автоматизированных информационных и справочных системах, реестрах, банках (базах) данных органов государственной власти и/или органов местного самоуправления, информация из которых бесплатно получается контролирующими органами в соответствии с Налоговым кодексом Украины и содержится в информационных базах центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику.

Следовательно, при подаче налоговой декларации о имущественном состоянии и доходах по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 19.06.2015 № 859, с целью реализации права на налоговую скидку плательщик налога не обязан добавлять копию регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и справку с места работы о начисленной заработной плате, удержанном налоге на доходы физических лиц и сумме налоговой социальной льготы (при наличии) за отчетный налоговый год.

Вместе с тем, по требованию контролирующего органа и в пределах его полномочий, определенных законодательством, плательщики налога обязаны предъявлять документы и сведения, связанные с возникновением дохода или права на получение налоговой скидки, исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, и подтверждать необходимыми документами достоверность сведений, указанных в налоговой декларации по этому налогу.

