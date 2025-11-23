Представляет ли нотариус расчет в случае удостоверения договора купли-продажи корпоративных прав, сторонами которого являются физические лица

В ГНС отметили, что в случае удостоверения договора купли-продажи корпоративных прав, сторонами которого являются физические лица, нотариус выступает налоговым агентом.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области напомнило, подает ли нотариус, в случае удостоверения договора купли-продажи корпоративных прав, сторонами которого являются физические лица, в контролирующий орган Расчет.

В соответствии с п.п. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины корпоративные права — права лица, доля которого определяется в уставном капитале (имуществе) хозяйственной организации, включающие полномочия на участие этого лица в управлении хозяйственной организацией, получение определенной части прибыли (дивидендов) данной организации и активов в случае ее ликвидации согласно закону, а также иные полномочия, предусмотренные законом и уставными документами. Налогообложение доходов физических лиц регулируется разд. IV НКУ.

Согласно п.п. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 НКУ в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога включается инвестиционная прибыль от проведения плательщиком операций с ценными бумагами, деривативами и корпоративными правами, выпущенными в других, чем ценные бумаги, формах, кроме дохода от операций, указанных в подпунктах 165.1.40 и 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 НКУ.

Порядок налогообложения инвестиционной прибыли регулируется п. 170.2 ст. 170 НКУ, согласно п.п. 170.2.6 которого в состав общего годового налогооблагаемого дохода плательщика включается положительное значение общего финансового результата операций с инвестиционными активами по итогам такого отчетного (налогового) года.

Учет общего финансового результата операций с инвестиционными активами ведется плательщиком налога самостоятельно, отдельно от других доходов и расходов. Для целей налогообложения инвестиционной прибыли отчетным периодом считается календарный год, по результатам которого плательщик обязан подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, в которой должен отразить общий финансовый результат (инвестиционную прибыль или инвестиционный убыток), полученный в течение такого отчетного года (п.п. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 НКУ).

Подпунктом 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 НКУ установлено, что ставка налога на пассивные доходы составляет 18 процентов.

Плательщик налога, получающий доходы от лица, которое не является налоговым агентом, а также иностранные доходы, обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать Декларацию по итогам отчетного налогового года, а также уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с таких доходов (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 и п.п. 1.4 п. 16 прим. 1 подразд. 10 разд. ХХ НКУ).

Декларация подается за базовый отчетный период, равный календарному году для плательщиков налога на доходы физических лиц, — до 1 мая года, следующего за отчетным, кроме случаев, предусмотренных разд. IV НКУ.

В соответствии с п. 172.4 ст. 172, п. 173.4 ст. 173, п. 174.4 ст. 174 НКУ нотариус ежеквартально в порядке, установленном разд. IV НКУ для налогового расчета, подает в контролирующий орган по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса информацию об удостоверенных им в течение отчетного квартала договорах продажи (обмена) объектов недвижимого имущества между физическими лицами, продажи (обмена) движимого имущества между сторонами, о выдаче свидетельств о праве на наследство и/или удостоверенных договорах дарения, включая информацию о цене таких договоров и размере уплаченного налога по каждому договору.

Приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 № 4 с изменениями и дополнениями утверждена форма Налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу плательщиков налога — физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса, и Порядок заполнения и подачи налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу плательщиков налога — физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса.

Согласно п. 3 разд. II Порядка Расчет подается в контролирующий орган по основному месту учета.

При этом нотариусы по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса и/или в сельских населенных пунктах — уполномоченное на это должностное лицо соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства — ежеквартально подают в контролирующий орган информацию о выдаче свидетельства о праве на наследство в порядке, установленном разд. II Порядка. В таком же порядке нотариусы подают информацию об удостоверении договоров дарения.

Учитывая изложенное, в случае удостоверения договора купли-продажи корпоративных прав, сторонами которого являются физические лица, нотариус выступает налоговым агентом и подает в контролирующий орган Расчет.

Одновременно физическое лицо, осуществляющее в течение отчетного года продажу инвестиционных активов, обязано подать Декларацию в установленном порядке, задекларировать общий финансовый результат по операциям с ценными бумагами, деривативами и корпоративными правами, проведенными в течение календарного года, и уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор в случае получения дохода.

