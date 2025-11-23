  1. В Украине

Пенсия в Украине — когда могут прекратить выплаты

22:00, 23 ноября 2025
Пенсионный фонд напомнил основные основания для прекращения пенсионных выплат.
Выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда согласно статье 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Основные основания для прекращения пенсионных выплат:

  • если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
  • на весь период проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого дала Верховная Рада Украины;
  • по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;
  • в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;
  • в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, согласно Закону Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;
  • в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;
  • в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

В ПФ добавили, что возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для восстановления ее выплаты.

В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых была установлена и/или осуществляется выплата пенсии, решением территориального органа Пенсионного фонда Украины размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» без учета таких данных.

