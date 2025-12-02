В Украине заработал Реестр заявок и получателей государственной поддержки в сфере культуры

Сейчас система работает в тестовом режиме.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине заработал новый реестр на платформе Дія.Engine. Реестр заявок и получателей государственной поддержки в сфере культуры — часть большой цифровой трансформации культурной сферы. Впервые все заявки на поддержку культурных, художественных и медийных проектов собраны в одном цифровом пространстве. Об этом сообщили в Минцифры.

Какая информация есть в Реестре?

В реестре можно найти:

заявки на участие в конкурсах для культурных проектов;

решения экспертов и результаты оценки заявок;

кто получил финансовую, организационную и иную поддержку;

как были использованы предоставленные средства.

Система сейчас работает в тестовом режиме: команда проверяет функции, собирает отзывы от учреждений и экспертов и подключает ее к другим государственным реестрам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.