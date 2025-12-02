В Україні запрацював Реєстр заявок і отримувачів державної підтримки у сфері культури
13:36, 2 грудня 2025
Наразі система працює в тестовому режимі.
В Україні запрацював новий реєстр на платформі Дія.Engine. Реєстр заявок і отримувачів державної підтримки у сфері культури — частина великої цифрової трансформації культурної сфери. Уперше всі заявки на підтримку культурних, мистецьких та медійних проєктів зібрані в одному цифровому просторі. Про це повідомили у Мінцифри.
Яка інформація є в Реєстрі?
У реєстрі можна знайти:
- заявки на участь у конкурсах для культурних проєктів;
- рішення експертів та результати оцінки заявок;
- хто отримав фінансову, організаційну та іншу підтримку;
- як використали надані кошти.
Система наразі працює в тестовому режимі: команда перевіряє функції, збирає відгуки від інституцій та експертів і підключає її до інших державних реєстрів.
