В Україні запрацював Реєстр заявок і отримувачів державної підтримки у сфері культури

13:36, 2 грудня 2025
Наразі система працює в тестовому режимі.
В Україні запрацював новий реєстр на платформі Дія.Engine. Реєстр заявок і отримувачів державної підтримки у сфері культури — частина великої цифрової трансформації культурної сфери. Уперше всі заявки на підтримку культурних, мистецьких та медійних проєктів зібрані в одному цифровому просторі. Про це повідомили у Мінцифри.

Яка інформація є в Реєстрі?

У реєстрі можна знайти:

  • заявки на участь у конкурсах для культурних проєктів;
  • рішення експертів та результати оцінки заявок;
  • хто отримав фінансову, організаційну та іншу підтримку;
  • як використали надані кошти.

Система наразі працює в тестовому режимі: команда перевіряє функції, збирає відгуки від інституцій та експертів і підключає її до інших державних реєстрів.

