Axios: Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиным планируют встретиться с Зеленским в Европе

17:06, 2 декабря 2025
Уиткофф и Кушнер отправятся в Европу, где встретятся с Зеленским, чтобы проинформировать его о результатах переговоров в Кремле.
Фото: Дэниел Торок / Белый дом
Спецпосланник Стив Уиткофф и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер находятся в Москве, где проводят переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Их цель — убедить Россию поддержать обновленный американский мирный план по Украине. Об этом сообщает издание Axios.

Почему это важно

Визит происходит на фоне двух недель интенсивной дипломатии вокруг плана Трампа, включая два раунда переговоров между американской и украинской сторонами.

Это уже шестая поездка Уиткоффа в Россию для переговоров с Путиным, однако впервые к команде присоединился Джаред Кушнер.

По данным источников, в среду Уиткофф и Кушнер отправятся в Европу, где встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его о результатах переговоров в Кремле.

Ожидается, что в Москве они представят Путину обновленный мирный план США, который был сокращен в ходе консультаций с украинской стороной — с 28 до 19 пунктов.

Предыстория

В воскресенье Уиткофф, Кушнер и госсекретарь Марко Рубио провели переговоры с украинской делегацией.

Напомним, Президент Владимир Зеленский сообщил об итогах визита украинской делегации в США и ключевых темах, обсуждавшихся на встречах с американскими чиновниками и представителями разведки.

Глава государства подчеркнул, что часть вопросов невозможно было обсуждать по телефону — требовалась личная коммуникация. По его словам, Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде представили подробный доклад о позиции американской стороны. Работа велась на основе Женевского документа, который после консультаций был доработан.

