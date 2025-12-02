Зеленский получил детальный отчет украинской делегации после переговоров в США

Глава государства подчеркнул, что часть вопросов невозможно было обсудить по телефону — требовалась личная коммуникация.

Президент Владимир Зеленский сообщил об итогах визита украинской делегации в Соединенные Штаты и ключевых темах, которые были обсуждены во время встреч с участием американских должностных лиц и представителей разведки.

Глава государства подчеркнул, что часть вопросов невозможно было обсудить по телефону — требовалась личная коммуникация. По его словам, Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде представили детальный доклад о позиции американской стороны. Работа велась на основе Женевского документа, который после консультаций был доработан.

Зеленский также поблагодарил Андрея Гнатова за содержательный брифинг американских партнеров по реальной ситуации на фронте. При участии разведок состоялось обсуждение с американской стороной перспектив реализации тех или иных шагов на фронте и вопросов обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня.

Президент отдельно отметил активную работу украинских дипломатов с партнерами в Европе и странами Коалиции желающих. Зеленский проинформировал делегацию о своих разговорах с европейскими лидерами и бизнесменом Стивом Уиткоффом в Париже.

Глава государства поручил продолжать конструктивное сотрудничество с командой президента Дональда Трампа и европейскими партнерами.

«Украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся у нас информацию о настоящих намерениях России и ее попытках использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений», — отметил Президент.

Украина воспринимает дипломатическую работу абсолютно серьезно.

«Мы заинтересованы в настоящем мире и гарантированной безопасности. Именно такую заинтересованность нужно вытянуть с российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами. Секретарь СНБО Украины будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч», — подчеркнул Зеленский.

