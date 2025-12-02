  1. В Украине

Зеленский получил детальный отчет украинской делегации после переговоров в США

13:00, 2 декабря 2025
Глава государства подчеркнул, что часть вопросов невозможно было обсудить по телефону — требовалась личная коммуникация.
Зеленский получил детальный отчет украинской делегации после переговоров в США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский сообщил об итогах визита украинской делегации в Соединенные Штаты и ключевых темах, которые были обсуждены во время встреч с участием американских должностных лиц и представителей разведки.

Глава государства подчеркнул, что часть вопросов невозможно было обсудить по телефону — требовалась личная коммуникация. По его словам, Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде представили детальный доклад о позиции американской стороны. Работа велась на основе Женевского документа, который после консультаций был доработан.

Зеленский также поблагодарил Андрея Гнатова за содержательный брифинг американских партнеров по реальной ситуации на фронте. При участии разведок состоялось обсуждение с американской стороной перспектив реализации тех или иных шагов на фронте и вопросов обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня.

Президент отдельно отметил активную работу украинских дипломатов с партнерами в Европе и странами Коалиции желающих. Зеленский проинформировал делегацию о своих разговорах с европейскими лидерами и бизнесменом Стивом Уиткоффом в Париже.

Глава государства поручил продолжать конструктивное сотрудничество с командой президента Дональда Трампа и европейскими партнерами.

«Украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся у нас информацию о настоящих намерениях России и ее попытках использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений», — отметил Президент.

Украина воспринимает дипломатическую работу абсолютно серьезно.

«Мы заинтересованы в настоящем мире и гарантированной безопасности. Именно такую заинтересованность нужно вытянуть с российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами. Секретарь СНБО Украины будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч», — подчеркнул Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и

США Украина Владимир Зеленский переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Исковая давность не будет применяться к негаторным искам – в Раде зарегистрировали законопроект

Законопроект № 14260 предлагает расширить перечень случаев, на которые не распространяется исковая давность, — и таким образом изменить подходы к защите прав в гражданских спорах.

В Украине введут судебную неустойку: что это такое и как ее отграничить от других правовых институтов

Депутаты предлагают закрепить новую модель принуждения к исполнению судебных решений — судебную неустойку европейского образца.

С 1 января 2026 года в Украине изменятся соцвыплаты, нотариат, рынок недвижимости и правила трудоустройства

Правовые нововведения с 1 января 2026: что меняется.

Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]