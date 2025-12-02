Зеленський отримав детальний звіт української делегації після переговорів у США

Глава держави наголосив, що частина питань не могла обговорюватися телефоном — потрібна була особиста комунікація.

Президент Володимир Зеленський повідомив про підсумки візиту української делегації до Сполучених Штатів та ключові теми, які були обговорені під час зустрічей за участі американських посадовців і представників розвідки.

Глава держави наголосив, що частина питань не могла обговорюватися телефоном — потрібна була особиста комунікація. За його словами, Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді представили детальну доповідь про позицію американської сторони. Робота велась на основі Женевського документа, який після консультацій був доопрацьований.

Зеленський також подякував Андрію Гнатову за змістовний бриф американських партнерів по реальній ситуації на фронті. За участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню.

Президент окремо відзначив активну роботу українських дипломатів із партнерами в Європі та країнами Коаліції охочих. Зеленський поінформував делегацію про свої розмови з європейськими лідерами та бізнесменом Стівом Віткоффом у Парижі.

Глава держави доручив продовжувати конструктивну співпрацю з командою президента Дональда Трампа та європейськими партнерами.

«Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень», - зазначив Президент.

Україна сприймає дипломатичну роботу абсолютно серйозно.

«Ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами. Секретар РНБО України буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей», — наголосив Зеленський.

