Axios: Віткофф і Кушнер після переговорів із Путіним планують зустрітися із Зеленським у Європі

Фото: Деніел Торок / Білий дім

Спецпосланець Стів Віткофф та радник Дональда Трампа Джаред Кушнер — перебувають у Москві, де зустрічаються з очільнком Кремля Володимиром Путіним. Їхня мета — переконати Кремль підтримати оновлений американський мирний план щодо України. Про це повідомляє видання Axios.

Чому це важливо

Візит відбувається на фоні двотижневої інтенсивної дипломатії навколо плану Трампа, включно з двома раундами переговорів між американською та українською сторонами.

Це вже шоста поїздка Віткоффа до Росії для переговорів із Путіним, однак уперше до команди приєднався Джаред Кушнер.

За даними джерел, у середу Віткофф і Кушнер вирушать до Європи, де зустрінуться з Президенком України Володимиром Зеленським, аби поінформувати його про результати перемовин у Кремлі.

Очікується, що в Москві вони представлять Путіну оновлений мирний план США, який було скорочено під час консультацій з українською стороною — з 28 до 19 пунктів.

Передісторія

У неділю Віткофф, Кушнер і держсекретар Марко Рубіо провели переговори з українською делегацією.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський повідомив про підсумки візиту української делегації до Сполучених Штатів та ключові теми, які були обговорені під час зустрічей за участі американських посадовців і представників розвідки.

Глава держави наголосив, що частина питань не могла обговорюватися телефоном — потрібна була особиста комунікація. За його словами, Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді представили детальну доповідь про позицію американської сторони. Робота велась на основі Женевського документа, який після консультацій був доопрацьований.

