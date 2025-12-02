  1. В Україні
  2. / У світі

Axios: Віткофф і Кушнер після переговорів із Путіним планують зустрітися із Зеленським у Європі

17:06, 2 грудня 2025
Віткофф і Кушнер вирушать до Європи, де зустрінуться з Зеленським, аби поінформувати його про результати перемовин у Кремлі.
Axios: Віткофф і Кушнер після переговорів із Путіним планують зустрітися із Зеленським у Європі
Фото: Деніел Торок / Білий дім
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спецпосланець Стів Віткофф та радник Дональда Трампа Джаред Кушнер — перебувають у Москві, де зустрічаються з очільнком Кремля Володимиром Путіним. Їхня мета — переконати Кремль підтримати оновлений американський мирний план щодо України. Про це повідомляє видання Axios.

Чому це важливо

Візит відбувається на фоні двотижневої інтенсивної дипломатії навколо плану Трампа, включно з двома раундами переговорів між американською та українською сторонами.

Це вже шоста поїздка Віткоффа до Росії для переговорів із Путіним, однак уперше до команди приєднався Джаред Кушнер.

За даними джерел, у середу Віткофф і Кушнер вирушать до Європи, де зустрінуться з Президенком України Володимиром Зеленським, аби поінформувати його про результати перемовин у Кремлі.

Очікується, що в Москві вони представлять Путіну оновлений мирний план США, який було скорочено під час консультацій з українською стороною — з 28 до 19 пунктів.

Передісторія

У неділю Віткофф, Кушнер і держсекретар Марко Рубіо провели переговори з українською делегацією.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський повідомив про підсумки візиту української делегації до Сполучених Штатів та ключові теми, які були обговорені під час зустрічей за участі американських посадовців і представників розвідки.

Глава держави наголосив, що частина питань не могла обговорюватися телефоном — потрібна була особиста комунікація. За його словами, Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді представили детальну доповідь про позицію американської сторони. Робота велась на основі Женевського документа, який після консультацій був доопрацьований.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Володимир Зеленський переговори

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Робота для іноземців в Україні по-новому – як законодавці хочуть скасувати старі дозволи та ввести єдиний документ

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано одразу два законопроєкти які мають суттєво змінити правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Місцеве самоврядування: п’ять кроків, які мають забезпечити реформи децентралізації

У Бучі обговорили реформи, які потрібно пройти Україні на шляху євроінтеграції та децентралізації влади.

Власник зможе вимагати демонтаж самобуду навіть, коли його не позбавлено володіння майном – законопроект

Законопроєкт №14259 пропонує системне уточнення механізмів захисту права власності у випадках, коли власника не позбавляють володіння, але його правомочності фактично порушуються.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Позовна давність не діятиме для негаторних позовів – у Раді зареєстрували законопроект

Законопроєкт № 14260 пропонує розширити перелік випадків, на які не поширюється позовна давність — і таким чином змінити принципи захисту прав у цивільних справах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]