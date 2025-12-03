3 декабря – какой сегодня праздник и главные события

3 декабря празднуют Всемирный день компьютерной графики и день баскского языка.

В среду, 3 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

3 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день катания на коньках. Глобальный праздник, посвященный катанию на льду, призванный популяризировать конькобежие как спорт и как приятный досуг.

Также 3 декабря Международный день борьбы с пестицидами. Инициированный Pesticide Action Network (PAN) в 1998 году как день привлечения внимания мировой общественности к рискам, связанным с использованием пестицидов. Дата не выбрана случайно: именно 3 декабря 1984 года произошла одна из самых страшных химических катастроф в мире — утечка смертельного газа на пестицидном заводе в городе Бхопал (Индия). Эта трагедия унесла жизни тысяч людей и привела к длительным последствиям для здоровья и окружающей среды.

А еще 3 декабря Всемирный день баскского языка или эускара. День, посвященный языку Euskara (баскскому языку), который имеет древние исторические корни и принадлежит к наименее родственным другим европейским языкам. Идею основания дня эускары выдвинуло общество исследований культуры и языка басков Eusko Ikaskuntza в 1948 году.

3 декабря празднуют Всемирный день компьютерной графики. Это также день, когда чествуют дизайнеров, 3D-аниматоров и всех, кто работает с цифровым искусством и графикой, поэтому его еще называют Международный день дизайнеров и аниматоров. Дату 3 декабря выбрали специально — 3.12 напоминает аббревиатуру 3D (третий месяц англоязычного обозначения December), что символически подчеркивает связь с трехмерной графикой.

Также 3 декабря Международный день людей с инвалидностью. День, организованный Организацией Объединенных Наций 1992 года. Это часть глобальной стратегии ООН по обеспечению равных прав и достоинства людей с инвалидностью, а также повышению осведомленности общества о барьерах, с которыми они сталкиваются. С 1992 года этот день используется для популяризации идей включенности и доступности во всех сферах жизни.

Какой сегодня церковный праздник

3 декабря верующие отмечают день памяти святого пророка Софония. Пророк происходил из иудейского рода, вероятно, из священнической среды. Во вступлении в книгу он называет свою родословную вплоть до четвертого поколения, что указывает на его авторитет и принадлежность к влиятельной семье. Большинство исследователей соглашаются, что Софония пророчествовал за царствование праведного царя Иосии (примерно 640–609 гг. до н. э.), во времена, когда Иудея переживала духовный кризис: идолопоклонство, социальное неравенство и моральный упадок.

Календарь важных событий за 3 декабря

1775 год — впервые поднялся над миром будущий символ американской нации — звездно-полосатый флаг Соединенных Штатов;

1818 год — Иллинойс официально присоединился в состав США как 21-й штат;

1879 год — Томас Эдисон провел свою первую публичную демонстрацию лампы накаливания с угольной нитью в вакуумной колбе — она непрерывно сияла в течение четырех часов;

1904 год — астроном Чарлз Диллон Перрайн открыл новый спутник Юпитера — Гималию;

1910 год — в Париже впервые показали неоновую лампу — изобретение французского физика Жоржа Клода;

1912 год — Болгария, Греция, Сербия и Черногория вместе с Османской империей подписали перемирие, которое фактически завершило Первую балканскую войну;

1920 год — Польский сейм отменил автономный статус Галиции;

1920 год — подписан Александропольский договор, положивший конец армяно-турецкой войне;

1952 год — в Праге казнены 11 высокопоставленных чиновников Компартии Чехословакии, среди них — бывшего генсека и вице-премьера Рудольфа Слански;

1967 год — хирург Кристиан Барнард в Кейптауне осуществил первую успешную трансплантацию сердца в истории медицины;

1973 год — американская межпланетная станция «Пионер-10» стала первым аппаратом, прошедшим мимо Юпитера;

1979 год — на референдуме в Иране одобрили конституцию, закрепившую курс на широкую исламизацию: внедрили шариатские суды, исламскую модель образования и обязательное ношение чадры для женщин;

1979 год — в Цинциннати во время толпы перед концертом группы The Who погибли 11 человек, пытавшихся попасть в зал Riverfront Coliseum;

1984 год — на химическом предприятии в индийском городе Бхопал произошел один из самых страшных техногенных взрывов в мире: утечка ядовитого газа унесла жизни более 2000 человек, а около 20 тысяч человек ослепли;

1989 год — в бразильском Прудентополисе торжественно открыли памятник Тарасу Шевченко;

1991 год — на фоне результатов Всеукраинского референдума Михаил Горбачев выступил с телеобращением, заявив об «опасности для страны и Отечества»;

1991 год — Венгрия первой официально признала независимость Украины и открыла в Киеве свое посольство;

1997 год — в столице Канады — Оттаве — 121 государство подписало конвенцию, запрещающую производство и размещение противопехотных мин;

2002 год — в провинции Шаньдун китайские археологи нашли царское захоронение времен династии Хань с более сотней терракотовых статуй воинов, лошадей и колесниц;

2004 год — Верховный Суд Украины признал результаты голосования на президентских выборах 21 ноября фальсифицированными и аннулировал протокол ЦИК;

2010 год — ночью на Майдане Незалежности милиция и «Беркут» насильно разрушили палаточный городок протестующих, выступавших против нового Налогового кодекса;

2012 год — тайфун Бофа накрыл Филиппины;

2023 год — на острове Суматра во время извержения вулкана Мерапи погибли 23 человека, еще 12 получили ранения.

