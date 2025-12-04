Правительство сократило расходы на программу государственных языковых стандартов и перенаправило средства на образование

Кабмин перераспределил расходы МОН в рамках госбюджета на 2025 год.

Кабинет Министров Украины, в рамках утвержденных бюджетных назначений на 2025 год, осуществил перераспределение расходов потребления Министерства образования и науки. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Из бюджета программы «Руководство и управление в сфере стандартов государственного языка» правительство уменьшило финансирование на 1 млн 450 тысяч гривен.

В то же время увеличены расходы по другим направлениям:

по программе «Общее руководство и управление в сфере образования и науки» — на 450 тысяч гривен, из которых весь объем пойдет на оплату коммунальных услуг и энергоносителей;

по программе «Руководство и управление в сфере обеспечения качества образования» — на 1 млн гривен, из которых 300 тысяч гривен направят на оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

Также Кабмин осуществил перераспределение средств специального фонда МОН по программе «Обеспечение деятельности Национального центра «Малая академия наук Украины», предоставление внешкольного образования государственными учреждениями, мероприятия по внешкольной работе и проведение всеукраинских и международных олимпиад».

Финансирование расходов потребления по этой программе уменьшено на 6 млн 600 тысяч гривен, а на такую же сумму увеличены расходы развития. Средства направят на создание безопасной образовательной среды для детей в учреждениях внешкольного образования.

