  1. В Украине

Правительство сократило расходы на программу государственных языковых стандартов и перенаправило средства на образование

08:30, 4 декабря 2025
Кабмин перераспределил расходы МОН в рамках госбюджета на 2025 год.
Кабинет Министров Украины, в рамках утвержденных бюджетных назначений на 2025 год, осуществил перераспределение расходов потребления Министерства образования и науки. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Из бюджета программы «Руководство и управление в сфере стандартов государственного языка» правительство уменьшило финансирование на 1 млн 450 тысяч гривен.

В то же время увеличены расходы по другим направлениям:

  • по программе «Общее руководство и управление в сфере образования и науки» — на 450 тысяч гривен, из которых весь объем пойдет на оплату коммунальных услуг и энергоносителей;
  • по программе «Руководство и управление в сфере обеспечения качества образования» — на 1 млн гривен, из которых 300 тысяч гривен направят на оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

Также Кабмин осуществил перераспределение средств специального фонда МОН по программе «Обеспечение деятельности Национального центра «Малая академия наук Украины», предоставление внешкольного образования государственными учреждениями, мероприятия по внешкольной работе и проведение всеукраинских и международных олимпиад».

Финансирование расходов потребления по этой программе уменьшено на 6 млн 600 тысяч гривен, а на такую же сумму увеличены расходы развития. Средства направят на создание безопасной образовательной среды для детей в учреждениях внешкольного образования.

 

деньги Кабинет Министров Украины Минобразования МОН Украины образование

