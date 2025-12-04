Уряд скоротив видатки на програму держмовних стандартів та перенаправив кошти на освіту

Кабмін перерозподілив видатки МОН у межах держбюджету на 2025 рік.

Кабінет Міністрів України, у межах затверджених бюджетних призначень на 2025 рік, здійснив перерозподіл видатків споживання Міністерства освіти і науки. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

З бюджету програми «Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови» уряд зменшив фінансування на 1 млн 450 тисяч гривень.

Водночас збільшено видатки за іншими напрямами:

за програмою «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» — на 450 тисяч гривень, з яких увесь обсяг піде на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

за програмою «Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти» — на 1 млн гривень, з яких 300 тисяч гривень спрямують на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Також Кабмін здійснив перерозподіл коштів спеціального фонду МОН за програмою «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами, заходи з позашкільної роботи та проведення всеукраїнських і міжнародних олімпіад».

Фінансування видатків споживання за цією програмою зменшено на 6 млн 600 тисяч гривень, а на таку ж суму збільшено видатки розвитку. Кошти спрямують на створення безпечного освітнього середовища для дітей у закладах позашкільної освіти.

