Защита частной собственности и исторические нарушения: позиция судьи Верховного Суда

Судья Верховного Суда Юрий Чумак очертил ключевые вызовы в спорах по истребованию имущества.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Юрий Чумак обратил внимание на то, что защита права собственности является ключевым условием существования демократического государства, а суды остаются основным инструментом обеспечения этой защиты.

Он напомнил, что законодатель в последние годы последовательно усиливает гарантии добросовестных приобретателей, что подтверждают и предыдущие изменения в гражданском законодательстве, и новый Закон Украины № 4292-IX «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя», который вступил в силу 9 апреля 2025 года и направлен на усиление правовой защиты добросовестных приобретателей.

Значительная часть нынешних споров о виндикации имущества связана с историческими обстоятельствами, когда государственная собственность в разные периоды передавалась или отчуждалась с нарушениями. Суды вынуждены искать баланс между интересом общества в восстановлении законности (прежде всего в отношении земель природно-заповедного фонда, водного фонда или объектов культурного наследия) и необходимостью защищать право частной собственности, чтобы избегать правовой неопределенности и произвола.

Юрий Чумак акцентировал внимание на ключевых положениях Закона № 4292-IX, который, в частности, устанавливает дополнительные гарантии для добросовестных приобретателей и предусматривает пять категорий необоротоспособных активов, на которые действие закона не распространяется. При этом судья отметил, что перечень таких необоротоспособных активов до сих пор не утвержден, что создает правовую неопределенность: лицо может приобрести имущество, которое формально отражено во всех государственных реестрах, но фактически не должно было быть объектом гражданского оборота.

Отдельно судья остановился на презумпции добросовестности приобретателя и подчеркнул, что именно истец должен доказать недобросовестность, в частности то, что приобретатель знал или должен был знать о невозможности отчуждения имущества. Он также объяснил особенности применения нового закона в части выбора способа защиты: если иск заявлен как негаторный, суд рассматривает его именно как негаторный, тогда как требование о внесении средств на депозит применяется только к виндикационным искам.

Подытоживая, Юрий Чумак сообщил, что Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд Украины относительно темпорального действия переходных положений Закона № 4292-IX, в частности — относительно возможности обратного действия во времени и правовой природы установленного 10-летнего срока: является ли он пресекательным или разновидностью исковой давности. Судья также привел пример споров о малой приватизации, в которых законодатель определил трехмесячный срок исковой давности, что влияет на подход судов к рассмотрению таких дел.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.