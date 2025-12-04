КСУ признал неконституционным предоставление прокурору возможности представлять интересы государства в суде из-за ненадлежащей защиты этих интересов властью

В решении отмечается, что участие прокурора в судебных производствах вне сферы уголовного права не должно ставить под сомнение реализацию конституционного права на судебную защиту.

Второй сенат Конституционного Суда Украины 3 декабря на пленарном заседании принял Решение по делу по конституционной жалобе Общества с ограниченной ответственностью «Рейнир Бизнес Груп» (далее – Общество). Об этом сообщил КСУ.

▪️ Общество обратилось в Суд с ходатайством проверить на соответствие статье 131¹ Конституции Украины положения абзаца первого части третьей, абзацев первого, второго, третьего части четвертой статьи 23 Закона Украины «О прокуратуре» от 14 октября 2014 года № 1697–VII с изменениями (далее – Закон).

▪️ Согласно статье 23 Закона «прокурор осуществляет представительство в суде законных интересов государства в случае нарушения или угрозы нарушения интересов государства, если защита этих интересов не осуществляется или ненадлежащим образом осуществляется органом государственной власти, органом местного самоуправления или другим субъектом властных полномочий, к компетенции которого отнесены соответствующие полномочия, а также в случае отсутствия такого органа» (абзац первый части третьей).

▪️ Согласно части четвертой статьи 23 Закона «наличие оснований для представительства должно быть обосновано прокурором в суде.

▪️ Прокурор осуществляет представительство интересов гражданина или государства в суде исключительно после подтверждения судом оснований для представительства.

▪️ Прокурор обязан предварительно, до обращения в суд, уведомить об этом гражданина и его законного представителя или соответствующего субъекта властных полномочий. В случае подтверждения судом наличия оснований для представительства прокурор пользуется процессуальными полномочиями соответствующей стороны процесса. Наличие оснований для представительства может быть обжаловано гражданином или его законным представителем либо субъектом властных полномочий» (абзацы первый, второй, третий).

Решая вопросы, поднятые в конституционной жалобе, Конституционный Суд Украины исходил из того, что вследствие внесения изменений в Конституцию Украины Законом Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» от 2 июня 2016 года № 1401–VIII произошло сужение конституционной функции прокуратуры, предусмотренной пунктом 3 части первой статьи 131-1 Конституции Украины, по сравнению с той, которая была определена в пункте 2 части первой статьи 121 Конституции Украины до конституционной реформы 2016 года. Такое сужение заключается, в частности, в установлении признака исключительности для случаев осуществления прокуратурой представительства интересов государства в суде, которые должны быть определены в законе.

Суд констатировал, что словосочетание «в исключительных случаях», содержащееся в пункте 3 части первой статьи 131-1 Конституции Украины, указывает на его ограничительный характер. Оно не наделяет прокуратуру универсальными полномочиями по представительству интересов государства в суде и не устанавливает для нее общей или альтернативной компетенции, а касается представительства интересов государства в суде только в исключительных, нетипичных по своей юридической природе обстоятельствах.

Соответственно, и положение «в исключительных случаях и в порядке, определенном законом», содержащееся в пункте 3 части первой статьи 131-1 Конституции Украины, означает, среди прочего, что хотя законодатель и имеет дискрецию по определению в законах Украины случаев и порядка осуществления прокуратурой представительства интересов государства в суде, обязательно, чтобы такие случаи не только устанавливались законом, но и были объективно исключительными, четко ограниченными, сведенными к минимально необходимым, обусловленными особыми обстоятельствами и воспринимались сторонним наблюдателем не как общие правила, а именно как исключения.

Чтобы такие случаи не нарушали конституционных границ соответствующей функции прокуратуры, их перечень должен быть четким и исчерпывающим, а критерии/признаки их установления прокурором и условия и порядок реализации его полномочий в судебном производстве должны быть детально урегулированы законом.

Юридическое регулирование представительства прокурором интересов государства в суде должно четко закреплять его вспомогательный (субсидиарный) характер, а также обеспечивать, чтобы прокуратура, выполняя эту функцию, не осуществляла функций других субъектов властных полномочий без наличия объективных оснований.

Суд подчеркнул, что законодательное регулирование должно исключать произвол прокурора в вопросах представительства интересов государства в суде, его необоснованное вмешательство в деятельность других субъектов властных полномочий и законную деятельность участников правоотношений, а также любую регламентацию таких действий прокурора лишь подзаконными актами, в том числе приказами Генерального прокурора, поскольку это приведет к нарушению конституционного баланса полномочий между органами государственной власти и создаст риск необоснованного вмешательства в права и свободы различных субъектов, в полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления.

В Решении отмечается, что участие прокурора в судебных производствах вне сферы уголовного права не должно ставить под сомнение реализацию конституционного права на судебную защиту, гарантированного статьей 55 Основного Закона Украины, для субъектов, прав и интересов которых это касается, а также соблюдение основных принципов судопроизводства, определенных, в частности, пунктами 1, 3 части второй статьи 129 Конституции Украины.

Решая вопрос о соответствии Конституции Украины абзаца первого части третьей статьи 23 Закона в части «прокурор осуществляет представительство в суде законных интересов государства в случае нарушения или угрозы нарушения интересов государства», Суд исходил из того, что объективно невозможно исчерпывающе определить в Законе содержание понятия «интересы государства» без риска существенного снижения эффективности осуществления соответствующей функции прокуратуры, из возложенной на прокурора обязанности доказывать основания для представительства, а также из того, что осуществление представительства прокурором нарушенных или поставленных под угрозу интересов государства возможно только после подтверждения судом наличия оснований для этого. С учетом изложенного Суд пришел к выводу, что абзац первый части третьей статьи 23 Закона в соответствующем аспекте не противоречит Конституции Украины.

В то же время Суд подчеркнул, что законодатель обязан и не лишен возможности конкретизировать перечень случаев представительства прокурором интересов государства в суде, указав, в частности, критерии/признаки их установления, чтобы определить пределы дискреции прокурора и суда без ущерба для эффективности выполнения прокуратурой возложенной на нее функции.

Неопределенность в Законе пределов дискреции прокурора и суда при решении вопроса о наличии оснований для представительства создает ситуацию, когда эти органы фактически руководствуются лишь собственным субъективным пониманием того, что означает «не осуществляет» или «ненадлежащим образом осуществляет». Это свидетельствует о том, что дискреция прокурора и суда, вытекающая из содержания соответствующих норм абзаца первого части третьей статьи 23 Закона, имеет границы, не определенные законом четко и понятно. В результате исключительный процессуальный инструмент прокуратуры превращен в универсальный механизм представительства интересов государства в суде, чем расширено содержание соответствующей конституционной функции прокуратуры.

Таким образом, отдельные положения абзаца первого части третьей статьи 23 Закона, в той мере, в какой они предоставляют прокурору возможность осуществлять представительство интересов государства в суде в связи с неосуществлением или ненадлежащим осуществлением защиты этих интересов органом государственной власти, органом местного самоуправления или иным субъектом властных полномочий, к компетенции которого отнесены соответствующие полномочия, противоречат статьям 6, 8, пункту 3 части первой статьи 131-1 Конституции Украины.

Суд также указал, что положение пункта 3 части первой статьи 131-1 Конституции Украины должно рассматриваться во взаимосвязи, в частности, с положениями статьи 55 Конституции Украины. Законодательное регулирование представительства прокурором интересов государства в суде формирует правовую среду осуществления правосудия и непосредственно влияет на условия реализации права на судебную защиту.

Неопределенность отдельных положений абзаца первого части третьей статьи 23 Закона в части случаев представительства прокурором интересов государства в суде и оснований его обращения в суд не обеспечивает юридической определенности для других субъектов властных полномочий и заинтересованных участников общественных отношений и создает существенные риски, реальную угрозу нарушения основных принципов судопроизводства, закрепленных пунктами 1, 3 части второй статьи 129 Конституции Украины, уже на стадии обращения прокурора в суд, а также значительно усложняет реализацию участниками процесса конституционного права на судебную защиту.

С учетом изложенного Суд пришел к выводу, что отдельные положения абзаца первого части третьей статьи 23 Закона, в той мере, в какой они предоставляют прокурору возможность осуществлять представительство интересов государства в суде из-за неосуществления или ненадлежащего осуществления защиты этих интересов соответствующими органами, противоречат также статье 55, пунктам 1, 3 части второй статьи 129 Конституции Украины.

В то же время, проанализировав положения абзацев первого, второго, третьего части четвертой статьи 23 Закона в их системной взаимосвязи и во взаимосвязи с другими положениями Закона и других законов Украины, Суд отметил, что этими положениями установлено ряд гарантий надлежащего осуществления прокуратурой функции представительства интересов государства в суде в исключительных случаях и в порядке, определенном законом.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционной жалобе, Суд признал соответствующими Конституции Украины абзацы первый, второй, третий части четвертой статьи 23 Закона.

Одновременно Суд признал неконституционными отдельные положения абзаца первого части третьей статьи 23 Закона в той мере, в какой они предоставляют прокурору возможность осуществлять представительство интересов государства в суде в связи с неосуществлением или ненадлежащим осуществлением защиты этих интересов органом государственной власти, органом местного самоуправления или иным субъектом властных полномочий, компетенция которого включает соответствующие полномочия.

Установив несоответствие Конституции Украины отдельных положений абзаца первого части третьей статьи 23 Закона, Суд отложил утрату ими силы. В Решении указано, что они утрачивают силу с 1 января 2027 года.

Суд также постановил, что действие Решения не распространяется на правоотношения относительно представительства прокурором интересов государства в суде, которые возникли во время действия указанных положений абзаца первого части третьей статьи 23 Закона и продолжают существовать после утраты ими силы.

Обосновывая такой подход, Суд учел прежде всего, что в период действия военного положения в Украине важной является необходимость всестороннего обеспечения защиты интересов государства Украина и стабильности конституционного правопорядка, и исходил из того, что непрерывность выполнения прокуратурой функций, определенных Конституцией Украины, является важной предпосылкой надлежащего функционирования государства в условиях военного положения.

