Водительское на мотоцикл — без шлема сдать экзамен на категорию A и A1 невозможно

18:05, 7 декабря 2025
Во время практического экзамена на мотоцикл или мопед шлем стал обязательным условием.
Кандидаты в водители категорий A и A1 должны знать: практический экзамен на мотоцикле или мопеде теперь разрешено проходить только в шлеме. Это обязательное условие, введенное для повышения безопасности будущих водителей двухколесного транспорта. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Что нужно знать о категориях A и A1

Категория A — право управлять мотоциклами.

Категория A1 — мопедами и мотороллерами до 50 см³ и мощностью до 4 кВт.

Минимальный возраст для открытия — 16 лет.

Чтобы получить удостоверение, кандидат проходит четкую процедуру:

  1. Изучает ПДД — в школе или самостоятельно.
  2. Сдает теоретический экзамен в сервисном центре МВД.
  3. Проходит практическое обучение и внутренний экзамен в автошколе.
  4. Сдает практический экзамен в сервисном центре МВД.

Практическая часть может проходить как на транспорте МВД, так и на мотоцикле автошколы — по выбору кандидата.

Почему шлем — обязателен

Мотоциклы, мопеды и скутеры относятся к наиболее рисковым видам транспорта. Шлем — это базовый элемент безопасности, без которого управление двухколесным транспортом опасно даже на закрытой площадке.

Поэтому:

  • если кандидат сдает экзамен на транспорте автошколы — он должен иметь собственный шлем;
  • если экзамен проходит на мотоцикле сервисного центра — шлем предоставляется на месте.

МВД подчеркивает: это гарантирует безопасность независимо от выбранного транспортного средства.

Как подготовиться к практическому экзамену

  1. Убедитесь, что у вас есть шлем (если используете мотоцикл автошколы).
  2. Проверьте техническое состояние своего транспорта или выберите мотоцикл МВД.
  3. Сдайте теорию: 20 вопросов за 20 минут, допускается до 2 ошибок.
  4. Пройдите полный курс практики и внутренний экзамен.
  5. Запишитесь на практический экзамен в сервисном центре.
  6. Будьте готовы продемонстрировать навыки управления и соблюдение требований безопасности.

Почему это важно

Использование шлема во время экзамена — это не формальность, а первый шаг к культуре безопасности на дорогах. МВД подчеркивает: ответственность водителя начинается еще до получения удостоверения.

