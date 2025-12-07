Водительское на мотоцикл — без шлема сдать экзамен на категорию A и A1 невозможно
Кандидаты в водители категорий A и A1 должны знать: практический экзамен на мотоцикле или мопеде теперь разрешено проходить только в шлеме. Это обязательное условие, введенное для повышения безопасности будущих водителей двухколесного транспорта. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Что нужно знать о категориях A и A1
Категория A — право управлять мотоциклами.
Категория A1 — мопедами и мотороллерами до 50 см³ и мощностью до 4 кВт.
Минимальный возраст для открытия — 16 лет.
Чтобы получить удостоверение, кандидат проходит четкую процедуру:
- Изучает ПДД — в школе или самостоятельно.
- Сдает теоретический экзамен в сервисном центре МВД.
- Проходит практическое обучение и внутренний экзамен в автошколе.
- Сдает практический экзамен в сервисном центре МВД.
Практическая часть может проходить как на транспорте МВД, так и на мотоцикле автошколы — по выбору кандидата.
Почему шлем — обязателен
Мотоциклы, мопеды и скутеры относятся к наиболее рисковым видам транспорта. Шлем — это базовый элемент безопасности, без которого управление двухколесным транспортом опасно даже на закрытой площадке.
Поэтому:
- если кандидат сдает экзамен на транспорте автошколы — он должен иметь собственный шлем;
- если экзамен проходит на мотоцикле сервисного центра — шлем предоставляется на месте.
МВД подчеркивает: это гарантирует безопасность независимо от выбранного транспортного средства.
Как подготовиться к практическому экзамену
- Убедитесь, что у вас есть шлем (если используете мотоцикл автошколы).
- Проверьте техническое состояние своего транспорта или выберите мотоцикл МВД.
- Сдайте теорию: 20 вопросов за 20 минут, допускается до 2 ошибок.
- Пройдите полный курс практики и внутренний экзамен.
- Запишитесь на практический экзамен в сервисном центре.
- Будьте готовы продемонстрировать навыки управления и соблюдение требований безопасности.
Почему это важно
Использование шлема во время экзамена — это не формальность, а первый шаг к культуре безопасности на дорогах. МВД подчеркивает: ответственность водителя начинается еще до получения удостоверения.
