Водійське на мотоцикл — без шолома скласти іспит на категорію A та A1 неможливо
Кандидати у водії категорій A та A1 мають знати: практичний іспит на мотоциклі або мопеді тепер дозволено проходити тільки в шоломі. Це обов’язкова умова, запроваджена для підвищення безпеки майбутніх водіїв двоколісного транспорту. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Що потрібно знати про категорії A та A1
Категорія A — право керувати мотоциклами.
Категорія A1 — мопедами й моторолерами до 50 см³ та потужністю до 4 кВт.
Мінімальний вік для відкриття — 16 років.
Щоб отримати посвідчення, кандидат проходить чітку процедуру:
- Вивчає ПДР — у школі або самостійно.
- Складає теоретичний іспит у сервісному центрі МВС.
- Проходить практичне навчання й внутрішній іспит в автошколі.
- Складає практичний іспит у сервісному центрі МВС.
Практична частина може відбуватися як на транспорті МВС, так і на мотоциклі автошколи — на вибір кандидата.
Чому шолом — обов’язковий
Мотоцикли, мопеди та скутери належать до найбільш ризикових видів транспорту. Шолом — це базовий елемент безпеки, без якого керування двоколісним транспортом є небезпечним навіть на закритому майданчику.
Тому:
- якщо кандидат складає іспит на транспорті автошколи — він має мати власний шолом;
- якщо іспит відбувається на мотоциклі сервісного центру — шолом надають на місці.
МВС наголошує: це гарантує безпеку незалежно від обраного транспортного засобу.
Як підготуватися до практичного іспиту
- Переконайтеся, що маєте шолом (якщо використовуєте мотоцикл автошколи).
- Перевірте технічний стан свого транспорту або оберіть мотоцикл МВС.
- Складіть теорію: 20 питань за 20 хвилин, дозволено до 2 помилок.
- Пройдіть повний курс практики та внутрішній іспит.
- Запишіться на практичний іспит у сервісному центрі.
- Будьте готові продемонструвати навички керування та дотримання вимог безпеки.
Чому це важливо
Використання шолома під час іспиту — це не формальність, а перший крок до культури безпеки на дорогах. МВС підкреслює: відповідальність водія починається ще до отримання посвідчення.
