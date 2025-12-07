  1. В Україні

Водійське на мотоцикл — без шолома скласти іспит на категорію A та A1 неможливо

18:05, 7 грудня 2025
Під час практичного іспиту на мотоцикл чи мопед шолом став обов’язковою умовою.
Водійське на мотоцикл — без шолома скласти іспит на категорію A та A1 неможливо
Кандидати у водії категорій A та A1 мають знати: практичний іспит на мотоциклі або мопеді тепер дозволено проходити тільки в шоломі. Це обов’язкова умова, запроваджена для підвищення безпеки майбутніх водіїв двоколісного транспорту. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Що потрібно знати про категорії A та A1

Категорія A — право керувати мотоциклами.

Категорія A1 — мопедами й моторолерами до 50 см³ та потужністю до 4 кВт.

Мінімальний вік для відкриття — 16 років.

Щоб отримати посвідчення, кандидат проходить чітку процедуру:

  1. Вивчає ПДР — у школі або самостійно.
  2. Складає теоретичний іспит у сервісному центрі МВС.
  3. Проходить практичне навчання й внутрішній іспит в автошколі.
  4. Складає практичний іспит у сервісному центрі МВС.

Практична частина може відбуватися як на транспорті МВС, так і на мотоциклі автошколи — на вибір кандидата.

Чому шолом — обов’язковий

Мотоцикли, мопеди та скутери належать до найбільш ризикових видів транспорту. Шолом — це базовий елемент безпеки, без якого керування двоколісним транспортом є небезпечним навіть на закритому майданчику.

Тому:

  • якщо кандидат складає іспит на транспорті автошколи — він має мати власний шолом;
  • якщо іспит відбувається на мотоциклі сервісного центру — шолом надають на місці.

МВС наголошує: це гарантує безпеку незалежно від обраного транспортного засобу.

Як підготуватися до практичного іспиту

  1. Переконайтеся, що маєте шолом (якщо використовуєте мотоцикл автошколи).
  2. Перевірте технічний стан свого транспорту або оберіть мотоцикл МВС.
  3. Складіть теорію: 20 питань за 20 хвилин, дозволено до 2 помилок.
  4. Пройдіть повний курс практики та внутрішній іспит.
  5. Запишіться на практичний іспит у сервісному центрі.
  6. Будьте готові продемонструвати навички керування та дотримання вимог безпеки.

Чому це важливо

Використання шолома під час іспиту — це не формальність, а перший крок до культури безпеки на дорогах. МВС підкреслює: відповідальність водія починається ще до отримання посвідчення.

