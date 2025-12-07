Как получить статус безработного в Дии и подать заявление на пособие онлайн – объяснение

Упрощенная форма – для ВПЛ и жителей оккупированных территорий без документов.

В Дии объяснили процедуру получения статуса безработного и подачи заявления на пособие по безработице.

Онлайн-процедура:

Зайти в Кабинет гражданина на diia.gov.ua (вход через электронную подпись, BankID или Дия.Подпись). В разделе «Пенсии, льготы и помощь» выбрать «Получение статуса безработного» и нажать «Подать заявление». Выбрать форму — упрощенную или стандартную.

Упрощенная форма — для:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

лиц на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся (велись) боевые действия (перечень доступен в сервисе).

В упрощенной форме не требуются документы и электронная подпись.

Стандартная форма — для всех, кто имеет необходимые документы. Требуются скан-копии документов и электронная подпись (файловый или аппаратный ключ).

