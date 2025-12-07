Как получить статус безработного в Дии и подать заявление на пособие онлайн – объяснение
12:41, 7 декабря 2025
Упрощенная форма – для ВПЛ и жителей оккупированных территорий без документов.
В Дии объяснили процедуру получения статуса безработного и подачи заявления на пособие по безработице.
Онлайн-процедура:
- Зайти в Кабинет гражданина на diia.gov.ua (вход через электронную подпись, BankID или Дия.Подпись).
- В разделе «Пенсии, льготы и помощь» выбрать «Получение статуса безработного» и нажать «Подать заявление».
- Выбрать форму — упрощенную или стандартную.
Упрощенная форма — для:
- внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- лиц на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся (велись) боевые действия (перечень доступен в сервисе).
В упрощенной форме не требуются документы и электронная подпись.
Стандартная форма — для всех, кто имеет необходимые документы. Требуются скан-копии документов и электронная подпись (файловый или аппаратный ключ).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.