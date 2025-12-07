  1. В Україні

Як отримати статус безробітного в Дії та подати заяву на допомогу онлайн – пояснення

12:41, 7 грудня 2025
Спрощена форма — для ВПО та жителів окупованих територій без документів.
Як отримати статус безробітного в Дії та подати заяву на допомогу онлайн – пояснення
У Дії пояснили процедуру отримання статусу безробітного та подання заяви на допомогу по безробіттю.

Онлайн-процедура:

  1. Зайти в Кабінет громадянина на diia.gov.ua (вхід через електронний підпис, BankID або Дія.Підпис).
  2. У розділі «Пенсії, пільги та допомога» обрати «Отримання статусу безробітного» і натиснути «Подати заяву».
  3. Вибрати форму — спрощену або стандартну.

Спрощена форма — для:

  • внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • осіб на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться (велися) бойові дії (перелік доступний у сервісі).

У спрощеній формі не потрібні документи та електронний підпис.

Стандартна форма — для всіх, хто має необхідні документи. Потрібні скан-копії документів та електронний підпис (файловий або апаратний ключ).

Дія ВПО

