Як отримати статус безробітного в Дії та подати заяву на допомогу онлайн – пояснення
12:41, 7 грудня 2025
Спрощена форма — для ВПО та жителів окупованих територій без документів.
У Дії пояснили процедуру отримання статусу безробітного та подання заяви на допомогу по безробіттю.
Онлайн-процедура:
- Зайти в Кабінет громадянина на diia.gov.ua (вхід через електронний підпис, BankID або Дія.Підпис).
- У розділі «Пенсії, пільги та допомога» обрати «Отримання статусу безробітного» і натиснути «Подати заяву».
- Вибрати форму — спрощену або стандартну.
Спрощена форма — для:
- внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- осіб на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться (велися) бойові дії (перелік доступний у сервісі).
У спрощеній формі не потрібні документи та електронний підпис.
Стандартна форма — для всіх, хто має необхідні документи. Потрібні скан-копії документів та електронний підпис (файловий або апаратний ключ).
