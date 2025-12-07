Як отримати статус безробітного в Дії та подати заяву на допомогу онлайн – пояснення

Спрощена форма — для ВПО та жителів окупованих територій без документів.

У Дії пояснили процедуру отримання статусу безробітного та подання заяви на допомогу по безробіттю.

Онлайн-процедура:

Зайти в Кабінет громадянина на diia.gov.ua (вхід через електронний підпис, BankID або Дія.Підпис). У розділі «Пенсії, пільги та допомога» обрати «Отримання статусу безробітного» і натиснути «Подати заяву». Вибрати форму — спрощену або стандартну.

Спрощена форма — для:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

осіб на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться (велися) бойові дії (перелік доступний у сервісі).

У спрощеній формі не потрібні документи та електронний підпис.

Стандартна форма — для всіх, хто має необхідні документи. Потрібні скан-копії документів та електронний підпис (файловий або апаратний ключ).

