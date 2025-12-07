  1. В Украине

Переговоры о мире в Украине приближаются к завершению, — спецпредставитель США Кит Келлог

12:23, 7 декабря 2025
Ключевые вопросы — контроль над Донбассом и Запорожской АЭС.
Переговоры о мире в Украине приближаются к завершению, — спецпредставитель США Кит Келлог
Фото: AP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что переговоры о завершении войны России против Украины вступают в финальную стадию.

«Если вы военный, то знаете, что последние «10 метров» самые сложные. И я думаю, что мы сейчас на последних 10 метрах до завершения этого конфликта», — сказал Келлог на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана.

Он подчеркнул, что ключевыми остаются вопросы контроля над Донбассом и Запорожской АЭС: «Если эти два вопроса решатся, остальное встанет на свои места».

Келлог подчеркнул, что урегулирование этой «беспрецедентной войны» дается с трудом. Он привел примеры: Россия вышла из Афганистана после 18 тысяч потерь, США — из Вьетнама после 58 тысяч. «Украина и Россия вместе потеряли более 2 миллионов солдат. Подумайте об этом — это ужасные цифры. Поэтому нам необходимо положить конец конфликту».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия Украина война Келлог

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине введут судебную неустойку: что это такое и как ее отграничить от других правовых институтов

Депутаты предлагают закрепить новую модель принуждения к исполнению судебных решений — судебную неустойку европейского образца.

Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Смерть отца и свадьба дочери: правила выезда имеют приоритет над семейными обстоятельствами

Верховный Суд подтвердил правомерность действий пограничников из-за отсутствия документов у истца.

ВС признал действительным договор пожизненного содержания и поставил точку в споре за квартиру, который длился 5 лет

Верховный Суд подчеркнул недопустимость расторжения договора пожизненного содержания по обстоятельствам, которые не относятся к предмету договора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]