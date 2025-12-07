Переговоры о мире в Украине приближаются к завершению, — спецпредставитель США Кит Келлог

Ключевые вопросы — контроль над Донбассом и Запорожской АЭС.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что переговоры о завершении войны России против Украины вступают в финальную стадию.

«Если вы военный, то знаете, что последние «10 метров» самые сложные. И я думаю, что мы сейчас на последних 10 метрах до завершения этого конфликта», — сказал Келлог на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана.

Он подчеркнул, что ключевыми остаются вопросы контроля над Донбассом и Запорожской АЭС: «Если эти два вопроса решатся, остальное встанет на свои места».

Келлог подчеркнул, что урегулирование этой «беспрецедентной войны» дается с трудом. Он привел примеры: Россия вышла из Афганистана после 18 тысяч потерь, США — из Вьетнама после 58 тысяч. «Украина и Россия вместе потеряли более 2 миллионов солдат. Подумайте об этом — это ужасные цифры. Поэтому нам необходимо положить конец конфликту».

