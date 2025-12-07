  1. В Україні

Переговори щодо миру в Україні наближаються до завершення, — спецпредставник США Кіт Келлог

12:23, 7 грудня 2025
Ключові питання — контроль над Донбасом і Запорізькою АЕС.
Переговори щодо миру в Україні наближаються до завершення, — спецпредставник США Кіт Келлог
Фото: AP
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що переговори щодо завершення війни Росії проти України входять у фінішну стадію.

«Якщо ви військовий, то знаєте, що останні «10 метрів» найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту», — сказав Келлог на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана.

Він наголосив, що ключовими залишаються питання контролю над Донбасом і Запорізькою АЕС: «Якщо ці два питання вирішаться, решта стане на місця».

Келлог підкреслив, що врегулювання цієї «безпрецедентної війни» дається важко. Він навів приклади: Росія вийшла з Афганістану після 18 тисяч втрат, США — з В’єтнаму після 58 тисяч. «Україна і Росія разом втратили понад 2 мільйони солдатів. Подумайте про це — це жахливі цифри. Тому нам необхідно покласти край конфлікту».

