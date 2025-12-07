  1. В Украине

В киевской больнице произошел пожар – эвакуированы шесть человек

12:05, 7 декабря 2025
Пожар охватил около 15 квадратных метров.
В киевской больнице произошел пожар – эвакуированы шесть человек
Фото: ГСЧС
В одной из больниц Киева произошел пожар, сообщили в ГСЧС столицы. Информация о возгорании поступила в 07:41 на улице Отдыха в Святошинском районе.

Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. В 08:20 спасатели полностью ликвидировали огонь. Во время тушения было эвакуировано шесть человек, среди которых двое маломобильных пациентов.

Правоохранители в настоящее время устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара.

Фото: ГСЧС

