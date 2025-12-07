У київській лікарні сталася пожежа – евакуйовано шість осіб
12:05, 7 грудня 2025
Пожежа охопила близько 15 квадратних метрів.
Фото: ДСНС
В одній із лікарень Києва сталася пожежа, повідомили у ДСНС столиці. Інформація про загоряння надійшла о 07:41 на вулиці Відпочинку у Святошинському районі.
Площа пожежі склала близько 15 квадратних метрів. О 08:20 рятувальники повністю ліквідували вогонь. Під час гасіння було евакуйовано шістьох людей, серед яких двоє маломобільних пацієнтів.
Правоохоронці наразі встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.
Фото: ДСНС
