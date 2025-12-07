У київській лікарні сталася пожежа – евакуйовано шість осіб

Пожежа охопила близько 15 квадратних метрів.

Фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В одній із лікарень Києва сталася пожежа, повідомили у ДСНС столиці. Інформація про загоряння надійшла о 07:41 на вулиці Відпочинку у Святошинському районі.

Площа пожежі склала близько 15 квадратних метрів. О 08:20 рятувальники повністю ліквідували вогонь. Під час гасіння було евакуйовано шістьох людей, серед яких двоє маломобільних пацієнтів.

Правоохоронці наразі встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Фото: ДСНС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.