Сколько выплачивается и от чего зависит пособие по безработице – подробности

Сколько дней выплачивают пособие по безработице в зависимости от стажа.

Продолжительность выплаты пособия по безработице в Украине зависит от страхового стажа, сообщают в Дии. Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», период получения выплат составляет:

до 3 лет стажа – 180 календарных дней;

от 3 до 6 лет – 210 дней;

от 6 до 12 лет – 240 дней;

от 12 до 18 лет — 270 дней;

от 18 до 24 лет — 300 дней;

от 24 до 30 лет — 330 дней;

свыше 30 лет — 360 дней.

Для лиц предпенсионного возраста максимальная продолжительность выплаты пособия составляет 360 дней за 1 год до достижения пенсионного возраста и до 720 дней за 2 года до достижения соответствующего возраста при наличии необходимого стажа.

Молодежь, которая закончила обучение или уволилась со срочной службы и ищет первое рабочее место, а также внутренне перемещенные лица без документов для получения статуса безработного, могут получать пособие до 120 календарных дней после регистрации.

Во время действия военного положения выплаты пособия по безработице ограничены 90 календарными днями.

