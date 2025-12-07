Скільки виплачується і від чого залежить допомога по безробіттю – подробиці

Скільки днів виплачують допомогу по безробіттю залежно від стажу.

Фото: fmz.org.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тривалість виплати допомоги по безробіттю в Україні залежить від страхового стажу, повідомляють у Дії. Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», період отримання виплат становить:

до 3 років стажу — 180 календарних днів;

від 3 до 6 років — 210 днів;

від 6 до 12 років — 240 днів;

від 12 до 18 років — 270 днів;

від 18 до 24 років — 300 днів;

від 24 до 30 років — 330 днів;

понад 30 років — 360 днів.

Для осіб передпенсійного віку максимальна тривалість виплати допомоги становить 360 днів за 1 рік до досягнення пенсійного віку та до 720 днів за 2 роки до досягнення відповідного віку за наявності необхідного стажу.

Молодь, яка закінчила навчання або звільнилася зі строкової служби та шукає перше робоче місце, а також внутрішньо переміщені особи без документів для отримання статусу безробітного, можуть отримувати допомогу до 120 календарних днів після реєстрації.

Під час дії воєнного стану виплати допомоги по безробіттю обмежені 90 календарними днями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.