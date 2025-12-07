  1. В Україні

Скільки виплачується і від чого залежить допомога по безробіттю – подробиці

14:11, 7 грудня 2025
Скільки днів виплачують допомогу по безробіттю залежно від стажу.
Скільки виплачується і від чого залежить допомога по безробіттю – подробиці
Фото: fmz.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тривалість виплати допомоги по безробіттю в Україні залежить від страхового стажу, повідомляють у Дії. Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», період отримання виплат становить:

  • до 3 років стажу — 180 календарних днів;
  • від 3 до 6 років — 210 днів;
  • від 6 до 12 років — 240 днів;
  • від 12 до 18 років — 270 днів;
  • від 18 до 24 років — 300 днів;
  • від 24 до 30 років — 330 днів;
  • понад 30 років — 360 днів.

Для осіб передпенсійного віку максимальна тривалість виплати допомоги становить 360 днів за 1 рік до досягнення пенсійного віку та до 720 днів за 2 роки до досягнення відповідного віку за наявності необхідного стажу.

Молодь, яка закінчила навчання або звільнилася зі строкової служби та шукає перше робоче місце, а також внутрішньо переміщені особи без документів для отримання статусу безробітного, можуть отримувати допомогу до 120 календарних днів після реєстрації.

Під час дії воєнного стану виплати допомоги по безробіттю обмежені 90 календарними днями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Дія грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чому справа про держзраду у воєнний час не може слухатися судом присяжних

У справі про державну зраду, де обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення, виник спір між сторонами — хто має розглядати провадження: присяжні чи професійні судді.

В Україні запровадять судову неустойку: що це таке і як її відмежувати від інших правових інститутів

Депутати пропонують закріпити нову модель примусу до виконання судових рішень — судову неустойку європейського зразка.

Верховний Суд відмовив у перерахунку пенсії судді у відставці на суму майже дві тисячі за кожен місяць

Верховний Суд розглянув спір щодо довічної щомісячної виплати, яку отримує позивачка як суддя у відставці.

Коли зброя — злочин: правила застосування та що загрожує за незаконне зберігання

Нелегальний ринок зброї активізується – 585 спроб контрабанди за рік.

Смерть батька і весілля доньки: правила виїзду мають пріоритет над сімейними обставинами

Верховний Суд підтвердив правомірність дій прикордонників через недостачу документів у позивача.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]