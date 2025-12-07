Оккупанты массово милитаризируют детей Луганщины

Оккупанты милитаризируют украинскую молодежь в школах и университетах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Четверо школьников и трое студентов из временно оккупированных территорий Луганщины вошли в команду, которая представит регион на всероссийском первенстве по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщил начальник Луганской ОГА Алексей Харченко, команду формировали представители оккупационных властей так называемой «ЛНР» еще с сентября. Молодежь привлекали к занятиям на двух учебных базах, организованных на территории образовательных учреждений Луганска. После учений на симуляторах и сдачи экзаменов отобрали семерых лучших участников, которые теперь будут представлять оккупированный регион на российских соревнованиях.

«Местные оккупанты формировали эту команду, начиная с сентября. Привлекали молодежь к занятиям на двух учебных базах, расположенных в двух учебных заведениях Луганска. Выбрали лучших, которые по итогам сдали необходимые экзамены, прошли обучение на симуляторах и преодолели отборочные испытания. Детей из оккупированной Луганщины Россия массово милитаризирует», – отметил Харченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.