  1. В Украине

Оккупанты массово милитаризируют детей Луганщины

15:05, 7 декабря 2025
Оккупанты милитаризируют украинскую молодежь в школах и университетах.
Оккупанты массово милитаризируют детей Луганщины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Четверо школьников и трое студентов из временно оккупированных территорий Луганщины вошли в команду, которая представит регион на всероссийском первенстве по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщил начальник Луганской ОГА Алексей Харченко, команду формировали представители оккупационных властей так называемой «ЛНР» еще с сентября. Молодежь привлекали к занятиям на двух учебных базах, организованных на территории образовательных учреждений Луганска. После учений на симуляторах и сдачи экзаменов отобрали семерых лучших участников, которые теперь будут представлять оккупированный регион на российских соревнованиях.

«Местные оккупанты формировали эту команду, начиная с сентября. Привлекали молодежь к занятиям на двух учебных базах, расположенных в двух учебных заведениях Луганска. Выбрали лучших, которые по итогам сдали необходимые экзамены, прошли обучение на симуляторах и преодолели отборочные испытания. Детей из оккупированной Луганщины Россия массово милитаризирует», – отметил Харченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия дети Луганск оккупированные территории

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

Никакие выдумки и неподтвержденные долговые обязательства не остановят конфискацию – позиция суда.

Верховный Суд объяснил, почему дело о госизмене в военное время не может рассматриваться судом присяжных

В деле о государственной измене, где обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, возник спор между сторонами — кто должен рассматривать производство: присяжные или профессиональные судьи.

В Украине введут судебную неустойку: что это такое и как ее отграничить от других правовых институтов

Депутаты предлагают закрепить новую модель принуждения к исполнению судебных решений — судебную неустойку европейского образца.

Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]