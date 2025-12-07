  1. В Україні

Окупанти масово мілітаризують дітей Луганщини

15:05, 7 грудня 2025
Окупанти мілітаризують українську молодь у школах та університетах.
Окупанти масово мілітаризують дітей Луганщини
Четверо школярів і троє студентів із тимчасово окупованих територій Луганщини увійшли до команди, яка представить регіон на всеросійській першості з керування безпілотними літальними апаратами.

Як повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, команду формували представники окупаційної влади так званої «ЛНР» ще з вересня. Молодь залучали до занять на двох навчальних базах, організованих на території освітніх закладів Луганська. Після навчань на симуляторах і складання іспитів відібрали сімох найкращих учасників, які тепер представлятимуть окупований регіон на російських змаганнях.

«Місцеві окупанти формували цю команду, починаючи з вересня. Залучали молодь до занять на двох навчальних базах, розташованих у двох закладах освіти Луганська. Обрали кращих, які за підсумком склали необхідні іспити, пройшли навчання на симуляторах і подолали відбіркові випробування. Дітей з окупованої Луганщини росія масово мілітаризує», – зазначив Харченко.

