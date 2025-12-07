В Украине появилась новая почетная награда «Громада-спаситель»: кого и за что будут отмечать
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о создании новой государственной награды — почетного отличия «Громада-спаситель». Она призвана отмечать те территориальные громады, чьи жители проявили мужество, солидарность и милосердие во время противодействия российской агрессии.
За что будут вручать награду
Отличие будут получать громады, которые массово и системно помогают прифронтовым территориям и Силам обороны. Речь идет о сообществах, жители которых:
- предоставляют гуманитарное убежище людям, которые были вынуждены эвакуироваться;
- обеспечивают условия для проживания и интеграции переселенцев, помогают с трудоустройством;
- поддерживают восстановление электроснабжения и инфраструктуры в городах и селах, пострадавших от боевых действий;
- принимают релокированные предприятия и создают условия для их работы;
- участвуют в строительстве фортификаций;
- системно помогают Силам обороны — от волонтерских сборов до материальной поддержки.
Фактически речь идет о громадах, которые стали надежным тылом для армии и для тех, кто потерял дом из-за войны.
В течение недели Кабмин должен подготовить и подать на утверждение Президенту проект Положения о новой награде, а также разработать ее эскиз, памятную плакетку и футляр.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.