  1. В Украине

В Украине появилась новая почетная награда «Громада-спаситель»: кого и за что будут отмечать

14:29, 7 декабря 2025
Награду будут получать громады, которые помогают прифронтовым территориям, переселенцам и Силам обороны.
В Украине появилась новая почетная награда «Громада-спаситель»: кого и за что будут отмечать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о создании новой государственной награды — почетного отличия «Громада-спаситель». Она призвана отмечать те территориальные громады, чьи жители проявили мужество, солидарность и милосердие во время противодействия российской агрессии.

За что будут вручать награду

Отличие будут получать громады, которые массово и системно помогают прифронтовым территориям и Силам обороны. Речь идет о сообществах, жители которых:

  • предоставляют гуманитарное убежище людям, которые были вынуждены эвакуироваться;
  • обеспечивают условия для проживания и интеграции переселенцев, помогают с трудоустройством;
  • поддерживают восстановление электроснабжения и инфраструктуры в городах и селах, пострадавших от боевых действий;
  • принимают релокированные предприятия и создают условия для их работы;
  • участвуют в строительстве фортификаций;
  • системно помогают Силам обороны — от волонтерских сборов до материальной поддержки.

Фактически речь идет о громадах, которые стали надежным тылом для армии и для тех, кто потерял дом из-за войны.

В течение недели Кабмин должен подготовить и подать на утверждение Президенту проект Положения о новой награде, а также разработать ее эскиз, памятную плакетку и футляр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

президент указ Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

Никакие выдумки и неподтвержденные долговые обязательства не остановят конфискацию – позиция суда.

Верховный Суд объяснил, почему дело о госизмене в военное время не может рассматриваться судом присяжных

В деле о государственной измене, где обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, возник спор между сторонами — кто должен рассматривать производство: присяжные или профессиональные судьи.

В Украине введут судебную неустойку: что это такое и как ее отграничить от других правовых институтов

Депутаты предлагают закрепить новую модель принуждения к исполнению судебных решений — судебную неустойку европейского образца.

Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

Когда оружие — преступление: правила применения и что грозит за незаконное хранение

Нелегальный рынок оружия активизируется — 585 попыток контрабанды за год.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]