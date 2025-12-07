В Украине появилась новая почетная награда «Громада-спаситель»: кого и за что будут отмечать

Награду будут получать громады, которые помогают прифронтовым территориям, переселенцам и Силам обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о создании новой государственной награды — почетного отличия «Громада-спаситель». Она призвана отмечать те территориальные громады, чьи жители проявили мужество, солидарность и милосердие во время противодействия российской агрессии.

За что будут вручать награду

Отличие будут получать громады, которые массово и системно помогают прифронтовым территориям и Силам обороны. Речь идет о сообществах, жители которых:

предоставляют гуманитарное убежище людям, которые были вынуждены эвакуироваться;

обеспечивают условия для проживания и интеграции переселенцев, помогают с трудоустройством;

поддерживают восстановление электроснабжения и инфраструктуры в городах и селах, пострадавших от боевых действий;

принимают релокированные предприятия и создают условия для их работы;

участвуют в строительстве фортификаций;

системно помогают Силам обороны — от волонтерских сборов до материальной поддержки.

Фактически речь идет о громадах, которые стали надежным тылом для армии и для тех, кто потерял дом из-за войны.

В течение недели Кабмин должен подготовить и подать на утверждение Президенту проект Положения о новой награде, а также разработать ее эскиз, памятную плакетку и футляр.

