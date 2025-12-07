  1. В Україні

В Україні з’явилася нова почесна відзнака «Громада-рятівник»: кого і за що нагороджуватимуть

14:29, 7 грудня 2025
Нагороду отримуватимуть громади, які допомагають прифронтовим територіям, переселенцям та Силам оборони.
В Україні з’явилася нова почесна відзнака «Громада-рятівник»: кого і за що нагороджуватимуть
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про створення нової державної нагороди — почесної відзнаки «Громада-рятівник». Вона покликана відзначати ті територіальні громади, чиї жителі проявили мужність, солідарність і милосердя під час протидії російській агресії.

За що вручатимуть нагороду

Відзнаку отримуватимуть громади, які масово й системно допомагають прифронтовим територіям та Силам оборони. Мова йде про спільноти, жителі яких:

  • надають гуманітарний прихисток людям, що були змушені евакуюватися;
  • забезпечують умови для проживання та інтеграції переселенців, допомагають з працевлаштуванням;
  • підтримують відновлення електропостачання та інфраструктури в містах і селах, що постраждали від бойових дій;
  • приймають релоковані підприємства та створюють умови для їхньої роботи;
  • долучаються до будівництва фортифікацій;
  • системно допомагають Силам оборони — від волонтерських зборів до матеріальної підтримки.

Фактично, йдеться про громади, які стали надійним тилом для армії та для тих, хто втратив домівку через війну.

Упродовж тижня Кабмін має підготувати і подати на затвердження Президентові проєкт Положення про нову нагороду, а також розробити її ескіз, пам’ятну плакетку і футляр.

