У Киеве на станции Выдубичи погиб 16-летний зацепер — он вылез на вагон электрички
15:41, 7 декабря 2025
Подросток вылез на вагон городской электрички и поразил его электрическим током.
Иллюстративные фото, источник - Kyiv City Express/Facebook
У Киеве на станции «Выдубичи» трагически погиб 16-летний подросток. Об этом сообщает полиция.
По предварительным данным, парень взобрался на крышу вагона городской электрички, где его поразило током контактной сети. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
На месте работают следственно-оперативная группа Голосеевского и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт. Обстоятельства происшествия выясняются.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.