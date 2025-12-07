У Киеве на станции Выдубичи погиб 16-летний зацепер — он вылез на вагон электрички

Подросток вылез на вагон городской электрички и поразил его электрическим током.

Иллюстративные фото

У Киеве на станции «Выдубичи» трагически погиб 16-летний подросток. Об этом сообщает полиция.

По предварительным данным, парень взобрался на крышу вагона городской электрички, где его поразило током контактной сети. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На месте работают следственно-оперативная группа Голосеевского и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт. Обстоятельства происшествия выясняются.

