  1. В Україні

У Києві на станції Видубичі загинув 16-річний зачепер — він виліз на вагон електрички

15:41, 7 грудня 2025
Підліток виліз на вагон міської електрички і його вразило електричним струмом.
У Києві на станції «Видубичі» трагічно загинув 16-річний підліток. Про це повідомляє поліція.

За попередніми даними, хлопець видерся на дах вагона міської електрички, де його вразило струмом контактної мережі. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

На місці працюють слідчо-оперативна група Голосіївського та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт. Обставини події з’ясовуються.

Київ

