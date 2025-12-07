Александра Кузьмука уволили с должности советника командующего Сил ТрО после резонанса

В Силах ТрО отметили, что Кузьмука назначили на должность внештатного советника еще 14 октября 2022 года.

Силы территориальной обороны ВСУ официально сообщили об увольнении генерала армии Александра Кузьмука с должности внештатного советника Командующего Сил ТрО.

По данным ведомства, Кузьмук занимал эту должность с 14 октября 2022 года — в соответствии с приказом о его назначении.

Сегодня же, согласно решению Командующего Сил ТрО ВСУ, его полномочия как внештатного советника прекращены.

Накануне Силы территориальной обороны опубликовали фото награждения военнослужащих по случаю Дня ВСУ. И сеть возмутило то, что награды вручал генерал Александр Кузьмук.

Кузьмук — генерал армии в отставке, в 1995—2001 и 2004—2005 годах возглавлял Министерство обороны. В 2007 году был вице-премьер-министром в правительстве Януковича. В 2007 и 2012 годах избирался в Верховную Раду от Партии регионов.

