Олександра Кузьмука звільнили з посади радника командувача Сил ТрО після резонансу

У Силах ТрО зазначили, що Кузьмука призначили на посаду позаштатного радника ще 14 жовтня 2022 року.

Сили територіальної оборони ЗСУ офіційно повідомили про звільнення генерала армії Олександра Кузьмука з посади позаштатного радника Командувача Сил ТрО.

За даними відомства, Кузьмук обіймав цю посаду з 14 жовтня 2022 року — відповідно до наказу про його призначення.

Сьогодні ж, згідно з рішенням Командувача Сил ТрО ЗСУ, його повноваження як позаштатного радника припинено.

Напередодні Сили територіальної оборони опублікували фото нагородження військових з нагоди Дня ЗСУ. І мережу обурило, що нагороди вручав генерал Олександр Кузьмук.

Кузьмук — генерал армії у відставці, у 1995—2001 та 2004—2005 роках очолював Міністерство оборони. У 2007 році був віцепрем'єр-міністром в уряді Януковича. У 2007 і 2012 роках обирався у Верховну Раду від Партії регіонів.

