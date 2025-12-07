Морозы и отключения света: выдержит ли система и усилятся ли графики
В Украине усиливаются морозы, а вместе с ними — и опасения граждан относительно возможного расширения графиков отключений электроэнергии. После масштабных атак РФ, которые повредили энергообъекты в разных регионах, многие ожидают, что похолодание может еще больше осложнить ситуацию.
Однако в Укренерго успокаивают: радикальных изменений в графиках отключений не предвидится. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Укренерго Виталий Зайченко.
По словам Зайченко, снижение температуры действительно приводит к увеличению нагрузки на энергосистему, однако она подготовлена к таким условиям.
«С увеличением морозов, конечно, потребление растет, но и растет величина нагрузки, которая заведена под графики почасовых отключений», — пояснил он.
То есть даже в случае повышения потребления графики отключений будут оставаться прогнозируемыми и контролируемыми, поскольку система учитывает возможные пиковые нагрузки.
