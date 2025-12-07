Морози та відключення світла: чи витримає система та чи посиляться графіки

В Укренерго пояснили, чи не зазнають змін графіки відключень світла через похолодання.

В Україні посилюються морози, а разом із ними — і побоювання громадян щодо можливого розширення графіків відключень електроенергії. Після масштабних атак РФ, які пошкодили енергооб’єкти в різних регіонах, багато хто очікує, що похолодання може ще більше ускладнити ситуацію.

Втім, в Укренерго заспокоюють: радикальних змін у графіках відключень не передбачається. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Укренерго Віталій Зайченко.

За словами Зайченка, зниження температури дійсно призводить до збільшення навантаження на енергосистему, однак вона підготовлена до таких умов.

«Зі збільшенням морозів, звичайно, споживання росте, але й росте величина навантаження, яка заведена під графіки погодинних відключень», — пояснив він.

Тобто навіть у разі підвищення споживання, графіки відключень залишатимуться прогнозованими та контрольованими, оскільки система враховує можливі пікові навантаження.

