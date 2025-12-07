Крюковщина двое суток без света — люди перекрыли дорогу: что произошло и когда восстановят электроснабжение

Жители «Евромисто» вышли на протест, а энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Под Киевом, в Крюковщине, вечером 7 декабря жители жилого комплекса «Евромисто» перекрыли дорогу. Люди второй день остаются без электроснабжения и вышли на улицу, требуя срочного решения проблемы.

В ДТЭК «Киевские региональные электросети» сообщили, что их аварийные бригады работают на месте и делают всё возможное для максимально быстрого восстановления электроснабжения.

По данным компании, 6 декабря из-за перегрузки одновременно произошла серия аварий на сетях 10 кВ, а подземные кабели прогорели из-за критически высоких нагрузок.

Ориентировочное время возвращения света — сегодня в 21:00.

«Просим всех жителей после восстановления света включать электроприборы постепенно. Это критически важно для предотвращения перегрузки сети», — подчеркнули в Киевской ОВА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.