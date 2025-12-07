  1. В Україні

Крюківщина дві доби без світла — люди перекрили дорогу: що сталося і коли відновлять електропостачання

18:57, 7 грудня 2025
Мешканці «Євроміста» вийшли на протест, а енергетики працюють над відновленням живлення.
Крюківщина дві доби без світла — люди перекрили дорогу: що сталося і коли відновлять електропостачання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під Києвом у Крюківщині ввечері 7 грудня мешканці житлового комплексу «Євромісто» перекрили дорогу. Люди другий день залишаються без електропостачання й вийшли на вулицю, вимагаючи термінового вирішення проблеми.

У ДТЕК «Київські регіональні електромережі» повідомили, що їхні аварійні бригади працюють на місці й роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

За даними компанії, 6 грудня через перенавантаження одночасно сталася серія аварій на мережах 10 кВ, а підземні кабелі прогоріли через критично високі навантаження.

Орієнтовний час повернення світла — сьогодні о 21:00.

«Просимо всіх жителів після відновлення світла вмикати електроприбори поступово. Це критично важливо для запобіганню перевантаженню мережі», — наголосили в Київській ОВА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

електроенергія відключення світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.

Квартира-привид і авто-фантом: ВАКС розкрив ілюзії необґрунтованих активів у декларації про доходи поліцейського

Жодні вигадки та непідтверджені боргові зобов’язання не зупинять конфіскацію – позиція суду.

Верховний Суд пояснив, чому справа про держзраду у воєнний час не може слухатися судом присяжних

У справі про державну зраду, де обвинуваченому загрожує довічне ув’язнення, виник спір між сторонами — хто має розглядати провадження: присяжні чи професійні судді.

В Україні запровадять судову неустойку: що це таке і як її відмежувати від інших правових інститутів

Депутати пропонують закріпити нову модель примусу до виконання судових рішень — судову неустойку європейського зразка.

Верховний Суд відмовив у перерахунку пенсії судді у відставці на суму майже дві тисячі за кожен місяць

Верховний Суд розглянув спір щодо довічної щомісячної виплати, яку отримує позивачка як суддя у відставці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]