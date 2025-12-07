Крюківщина дві доби без світла — люди перекрили дорогу: що сталося і коли відновлять електропостачання

Мешканці «Євроміста» вийшли на протест, а енергетики працюють над відновленням живлення.

Під Києвом у Крюківщині ввечері 7 грудня мешканці житлового комплексу «Євромісто» перекрили дорогу. Люди другий день залишаються без електропостачання й вийшли на вулицю, вимагаючи термінового вирішення проблеми.

У ДТЕК «Київські регіональні електромережі» повідомили, що їхні аварійні бригади працюють на місці й роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

За даними компанії, 6 грудня через перенавантаження одночасно сталася серія аварій на мережах 10 кВ, а підземні кабелі прогоріли через критично високі навантаження.

Орієнтовний час повернення світла — сьогодні о 21:00.

«Просимо всіх жителів після відновлення світла вмикати електроприбори поступово. Це критично важливо для запобіганню перевантаженню мережі», — наголосили в Київській ОВА.

