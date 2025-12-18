В Запорожском окружном административном суде отметили День работников суда и 17-ю годовщину процессуальной деятельности, фото

Председатель Запорожского окружного административного суда Олег Прудивус поблагодарил всех работников за плодотворную работу, высокий профессионализм и ответственное отношение к своей работе.

Фото: Запорожский окружной административный суд

В Запорожском окружном административном суде 15 декабря прошли торжественные собрания трудового коллектива по случаю празднования Дня работников суда и 17-й годовщины процессуальной деятельности Запорожского окружного административного суда. Об этом сообщил Запорожский окружной административный суд.

Председатель суда Олег Прудивус в приветственной речи поблагодарил всех работников за плодотворную работу, высокий профессионализм и ответственное отношение к своей работе, что, в свою очередь, обеспечивает высокое качество работы суда и устойчивость институции в системе судебной власти. Председатель суда пожелал быть достойными пути работника суда и осознавать ту ответственность, которую каждый из работников суда взял на себя при выборе места работы, а также пожелал здоровья, вдохновения, оставаться профессионалами своего дела, чтобы люди, которые обращаются в наш суд, не теряли веры в победу справедливости. Также председатель суда отметил важность профессионального роста, поскольку наша профессия требует ежедневного интеллектуального труда, высоких моральных качеств, чтобы нести принцип верховенства права в жизнь.

С приветственными словами и пожеланиями выступили: заместитель председателя суда Игорь Садовый, судьи Запорожского окружного административного суда — Олеся Артоуз, Елена Конышева, Марина Семененко, Андрей Сипака, Дмитрий Татаринов, Александр Прасов, а также руководитель аппарата суда Любовь Балыка.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, по случаю профессионального праздника — Дня работников суда и 17-й годовщины процессуальной деятельности Запорожского окружного административного суда — 18 работников аппарата были награждены отличиями.

Также во время мероприятия судьи и работники аппарата посмотрели видеопрезентацию «Путь искового заявления», созданную работниками Запорожского окружного административного суда.

