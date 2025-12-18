  1. В Украине
  2. / Фото

В Запорожском окружном административном суде отметили День работников суда и 17-ю годовщину процессуальной деятельности, фото

18:56, 18 декабря 2025
Председатель Запорожского окружного административного суда Олег Прудивус поблагодарил всех работников за плодотворную работу, высокий профессионализм и ответственное отношение к своей работе.
В Запорожском окружном административном суде отметили День работников суда и 17-ю годовщину процессуальной деятельности, фото
Фото: Запорожский окружной административный суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожском окружном административном суде 15 декабря прошли торжественные собрания трудового коллектива по случаю празднования Дня работников суда и 17-й годовщины процессуальной деятельности Запорожского окружного административного суда. Об этом сообщил Запорожский окружной административный суд.

Председатель суда Олег Прудивус в приветственной речи поблагодарил всех работников за плодотворную работу, высокий профессионализм и ответственное отношение к своей работе, что, в свою очередь, обеспечивает высокое качество работы суда и устойчивость институции в системе судебной власти. Председатель суда пожелал быть достойными пути работника суда и осознавать ту ответственность, которую каждый из работников суда взял на себя при выборе места работы, а также пожелал здоровья, вдохновения, оставаться профессионалами своего дела, чтобы люди, которые обращаются в наш суд, не теряли веры в победу справедливости. Также председатель суда отметил важность профессионального роста, поскольку наша профессия требует ежедневного интеллектуального труда, высоких моральных качеств, чтобы нести принцип верховенства права в жизнь.

С приветственными словами и пожеланиями выступили: заместитель председателя суда Игорь Садовый, судьи Запорожского окружного административного суда — Олеся Артоуз, Елена Конышева, Марина Семененко, Андрей Сипака, Дмитрий Татаринов, Александр Прасов, а также руководитель аппарата суда Любовь Балыка.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, по случаю профессионального праздника — Дня работников суда и 17-й годовщины процессуальной деятельности Запорожского окружного административного суда — 18 работников аппарата были награждены отличиями.

Также во время мероприятия судьи и работники аппарата посмотрели видеопрезентацию «Путь искового заявления», созданную работниками Запорожского окружного административного суда.

Фото: Запорожский окружной административный суд

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Запорожье

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Земельный налог и леса: Верховный Суд расчистил дебри спора между Карпатским нацпарком и налоговиками

Верховный Суд объяснил, почему нацпарки не могут платить земельный налог по льготной ставке.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]