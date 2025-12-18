Опубликованы графики отключения света в Киеве на 19 декабря
В пятницу, 19 декабря, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Причиной введения графиков является необходимость сбалансировать энергосистему после массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.
В ДТЭК добавили, что в случае изменений компания будет оперативно информировать пользователей.
Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 14 декабря.
Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.
Добавим, Кабмин утвердил разработанные Министерством внутренних дел алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие в результате ударов по объектам топливно-энергетического комплекса.
