19 декабря в большинстве регионов будут применять графики отключений света — Укрэнерго

В пятницу, 19 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило Укрэнерго.

«Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

«Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в Укрэнерго.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Добавим, Кабмин утвердил разработанные Министерством внутренних дел алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие в результате ударов по объектам топливно-энергетического комплекса.

