Вступление Украины в ЕС — какие реформы предусматривает Дорожная карта по вопросам верховенства права

Четвертый блок Дорожной карты по вопросам верховенства права «Юстиция, свобода и безопасность» содержит меры, направленные на повышение эффективности, прозрачности и подотчетности органов безопасности и правопорядка. Ведь комплексная реформа этой сферы является одним из ключевых элементов евроинтеграции Украины. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Требования по реформированию правоохранительной системы и сферы безопасности указаны в Разделе 24 «Юстиция, свобода и безопасность» Кластера 1 переговорного процесса о членстве в ЕС.

«Реформа правоохранительной системы — это не просто техническое требование для членства Украины в ЕС. Она является стратегически необходимой прежде всего для самой Украины — для ее трансформации в современное европейское государство с верховенством права и сильными демократическими институтами, где права и свободы граждан являются безусловным приоритетом», — подчеркнула Людмила Сугак, и.о. Министра юстиции Украины, заместитель Министра юстиции по вопросам европейской интеграции.

Какие реформы предусматривает Дорожная карта

В разделе «Юстиция, свобода и безопасность» предусмотрено 217 мер, охватывающих следующие направления:

борьба с организованной преступностью;

конфискация, замораживание имущества и финансовые санкции;

сотрудничество правоохранительных органов, обмен информацией;

борьба с незаконным оборотом оружия;

финансовые расследования, борьба с отмыванием денег;

судебное сотрудничество по гражданским, коммерческим и уголовным делам;

границы, миграция, убежище и визовая политика;

кибербезопасность;

противодействие торговле людьми и сексуальному насилию над детьми;

борьба с терроризмом.

Указанные шаги направлены на повышение действенности системы правопорядка при соблюдении прав человека, усиление институциональной способности, а также обеспечение независимости, подотчетности и прозрачности правоохранительных органов. Также предусмотрено внедрение последовательной уголовной политики и комплексная цифровая трансформация сферы безопасности и правоохранительной деятельности.

Достигнутые результаты

В Минюсте отметили, что работа по выполнению четвертого блока Дорожной карты активно продолжается. Одним из важнейших результатов стало принятие Закона Украины о реформе Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

«Также уже внедрены риск-ориентированные подходы стратегического менеджмента и прогнозирования в органах правопорядка и прокуратуры; осуществлен ряд мер по усилению противодействия терроризму и повышению эффективности деятельности Службы безопасности Украины.

Кроме того, утверждена Стратегия государственной наркополитики на период до 2030 года и обеспечено функционирование Национального контактного пункта Европейской миграционной сети в Украине», — говорится в заявлении.

