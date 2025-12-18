  1. В Україні

Вступ України до ЄС — які реформи передбачає Дорожня карта з питань верховенства права

19:18, 18 грудня 2025
У розділі «Юстиція, свобода та безпека» зазначено 217 заходів, що охоплюють низку напрямків.
Вступ України до ЄС — які реформи передбачає Дорожня карта з питань верховенства права
Фото: vechirniy.kyiv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Четвертий блок Дорожньої карти з питань верховенства права «Юстиція, свобода та безпека» містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності, прозорості та підзвітності органів безпеки й правопорядку. Адже комплексна реформа цієї сфери є одним із ключових елементів євроінтеграції України. Про це повідомило Міністерство юстиції.

Вимоги щодо реформування правоохоронної системи та безпеки зазначені у Розділі 24 «Юстиція, свобода та безпека» Кластера 1 переговорного процесу про членство в ЄС.

«Реформа правоохоронної системи — це не просто технічна вимога для членства України в ЄС. Вона є стратегічно необхідною передусім для самої України — для її трансформації у сучасну європейську державу з верховенством права та сильними демократичними інституціями, де права і свободи громадян є безумовним пріоритетом», — наголосила Людмила Сугак, т.в.о. Міністра юстиції України, заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції.

Які реформи передбачає Дорожня карта

У розділі «Юстиція, свобода та безпека» зазначено 217 заходів, що охоплюють такі напрями:

- боротьба з організованою злочинністю;

- конфіскація, заморожування майна та фінансові санкції;

- співпраця правоохоронних органів, обмін інформацією;

- боротьба з незаконним обігом зброєю;

- фінансові розслідування, боротьба з відмиванням грошей;

- судове співробітництво у цивільних, комерційних та кримінальних справах;

- кордони, міграція, притулок та візова політика;

- кібербезпека;

- протидія торгівлі людьми та сексуальному насильству над дітьми;

- боротьба з тероризмом.

Зазначені кроки спрямовані на підвищення дієвості системи правопорядку з дотриманням прав людини, посилення інституційної спроможності та забезпечення незалежності, підзвітності й прозорості правоохоронних органів. Також передбачено запровадження послідовної кримінальної політики та комплексну цифрову трансформацію безпекової й правоохоронної сфер.

Досягнуті результати

У Мін’юсті зазначили, що робота над виконанням четвертого блоку Дорожньої карти активно триває. Одним із найважливіших результатів стало ухвалення Закону України щодо реформи Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

«Також уже впроваджено ризик-орієнтовані підходи стратегічного менеджменту та прогнозування в органах правопорядку й прокуратури; здійснено низку заходів для посилення протидії тероризму та підвищення ефективності діяльності Служби безпеки України.

Крім того, схвалено Стратегію державної наркополітики на період до 2030 року та забезпечено функціонування Національного контактного пункту Європейської міграційної мережі в Україні», - йдеться у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада України ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Земельний податок і ліси: Верховний Суд розчистив хащі спору між Карпатським нацпарком і податківцями

Верховний Суд пояснив, чому нацпарки не можуть платити земельний податок за пільговою ставкою.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]