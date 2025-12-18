Вступ України до ЄС — які реформи передбачає Дорожня карта з питань верховенства права

У розділі «Юстиція, свобода та безпека» зазначено 217 заходів, що охоплюють низку напрямків.

Четвертий блок Дорожньої карти з питань верховенства права «Юстиція, свобода та безпека» містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності, прозорості та підзвітності органів безпеки й правопорядку. Адже комплексна реформа цієї сфери є одним із ключових елементів євроінтеграції України. Про це повідомило Міністерство юстиції.

Вимоги щодо реформування правоохоронної системи та безпеки зазначені у Розділі 24 «Юстиція, свобода та безпека» Кластера 1 переговорного процесу про членство в ЄС.

«Реформа правоохоронної системи — це не просто технічна вимога для членства України в ЄС. Вона є стратегічно необхідною передусім для самої України — для її трансформації у сучасну європейську державу з верховенством права та сильними демократичними інституціями, де права і свободи громадян є безумовним пріоритетом», — наголосила Людмила Сугак, т.в.о. Міністра юстиції України, заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції.

Які реформи передбачає Дорожня карта

У розділі «Юстиція, свобода та безпека» зазначено 217 заходів, що охоплюють такі напрями:

- боротьба з організованою злочинністю;

- конфіскація, заморожування майна та фінансові санкції;

- співпраця правоохоронних органів, обмін інформацією;

- боротьба з незаконним обігом зброєю;

- фінансові розслідування, боротьба з відмиванням грошей;

- судове співробітництво у цивільних, комерційних та кримінальних справах;

- кордони, міграція, притулок та візова політика;

- кібербезпека;

- протидія торгівлі людьми та сексуальному насильству над дітьми;

- боротьба з тероризмом.

Зазначені кроки спрямовані на підвищення дієвості системи правопорядку з дотриманням прав людини, посилення інституційної спроможності та забезпечення незалежності, підзвітності й прозорості правоохоронних органів. Також передбачено запровадження послідовної кримінальної політики та комплексну цифрову трансформацію безпекової й правоохоронної сфер.

Досягнуті результати

У Мін’юсті зазначили, що робота над виконанням четвертого блоку Дорожньої карти активно триває. Одним із найважливіших результатів стало ухвалення Закону України щодо реформи Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

«Також уже впроваджено ризик-орієнтовані підходи стратегічного менеджменту та прогнозування в органах правопорядку й прокуратури; здійснено низку заходів для посилення протидії тероризму та підвищення ефективності діяльності Служби безпеки України.

Крім того, схвалено Стратегію державної наркополітики на період до 2030 року та забезпечено функціонування Національного контактного пункту Європейської міграційної мережі в Україні», - йдеться у заяві.

