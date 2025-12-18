  1. В Украине

Роману Гринкевичу вдвое уменьшили размер залога — до 34 миллионов гривен

19:36, 18 декабря 2025

19:36, 18 декабря 2025
Адвокат Гринкевича просил суд применить более мягкую меру пресечения — домашний арест.
Роману Гринкевичу вдвое уменьшили размер залога — до 34 миллионов гривен
Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу, которого подозревают в поставках некачественной одежды для ВСУ, оставив его под стражей до 14 февраля 2026 года. В то же время ему почти вдвое уменьшили размер залога — с 69 миллионов 644 тысяч гривен до 34 миллионов 822 тысяч гривен, пишет «Суспільне».

Адвокат Гринкевича просил суд применить более мягкую меру пресечения — домашний арест, ссылаясь на то, что, по его словам, обвинения являются необоснованными. Кроме того, адвокат добавил, что состояние здоровья бизнесмена в СИЗО ухудшилось.

В то же время прокурор настаивал, что обвиняемому не следует избирать альтернативную меру пресечения, поскольку он может попытаться выехать за пределы страны, так как имеет имущество в Чехии, а также пытаться влиять на свидетелей, в частности представителей Министерства обороны.

Суд постановил продлить Гринкевичу срок содержания под стражей до 14 февраля 2026 года, а также уменьшил размер залога до 34,8 млн гривен.

Также суд продлил содержание под стражей другим фигурантам по этому делу: Владимиру Тимкиву, Виктору Кузьминскому, Андрею Колотылу.

Напомним, что Роман Гринкевич и его отец Игорь Гринкевич подозреваются участия в преступной группировке и мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах в рамках дела о поставке некачественной одежды для ВСУ.

По данным следствия, они поставили ВСУ некачественную одежду и белье, чем нанесли ущерб на сумму более 934 млн грн.

Ранее ГБР сообщило об аресте имущества семьи Гринкевичей.

