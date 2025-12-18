  1. В Україні

Роману Гринкевичу удвічі зменшили розмір застави — до 34 мільйонів гривень

19:36, 18 грудня 2025
Адвокат Гринкевича просив суд застосувати більш м’який запобіжний захід — домашній арешт.
Роману Гринкевичу удвічі зменшили розмір застави — до 34 мільйонів гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Соломʼянський райсуд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу, якого підозрюють у постачанні неякісного одягу для ЗСУ, залишивши його під вартою до 14 лютого 2026 року. Водночас йому майже удвічі зменшили заставу — із 69 мільйонів 644 тисяч гривень до 34 мільйонів 822 тисяч гривень, пише «Суспільне».

Адвокат Гринкевича просив суд застосувати більш м’який запобіжний захід — домашній арешт, покликаючись на те, що, за його словами, обвинувачення є необґрунтованими. Крім того, адвокат додав, що стан здоров’я бізнесмена у СІЗО погіршився.

Водночас прокурор наполягав, що обвинуваченому не варто обирати альтернативний запобіжний захід, оскільки він може спробувати виїхати за межі країни, позаяк має майно у Чехії, а також намагатися вплинути на свідків, зокрема, представників Міністерства оборони.

Суд постановив продовжити Гринкевичу строк тримання під вартою до 14 лютого 2026 року, а також зменшив розмір застави до 34,8 млн гривень.

Також суд продовжив тримання під вартою іншим фігурантам у цій справі: Володимиру Тимківу, Віктору Кузьмінському, Андрію Колотилу.

Нагадаємо, що Роман Гринкевич і його батько Ігор Гринкевич є підозрюваними участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах у межах справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ. 

За даними слідства, вони поставили ЗСУ неякісний одяг та білизну, чим завдали збитків на суму понад 934 млн грн.

Раніше ДБР повідомило про арешт майна сім’ї Гринкевичів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада України ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Земельний податок і ліси: Верховний Суд розчистив хащі спору між Карпатським нацпарком і податківцями

Верховний Суд пояснив, чому нацпарки не можуть платити земельний податок за пільговою ставкою.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]