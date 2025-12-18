Роману Гринкевичу удвічі зменшили розмір застави — до 34 мільйонів гривень

Адвокат Гринкевича просив суд застосувати більш м’який запобіжний захід — домашній арешт.

Соломʼянський райсуд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу, якого підозрюють у постачанні неякісного одягу для ЗСУ, залишивши його під вартою до 14 лютого 2026 року. Водночас йому майже удвічі зменшили заставу — із 69 мільйонів 644 тисяч гривень до 34 мільйонів 822 тисяч гривень, пише «Суспільне».

Адвокат Гринкевича просив суд застосувати більш м’який запобіжний захід — домашній арешт, покликаючись на те, що, за його словами, обвинувачення є необґрунтованими. Крім того, адвокат додав, що стан здоров’я бізнесмена у СІЗО погіршився.

Водночас прокурор наполягав, що обвинуваченому не варто обирати альтернативний запобіжний захід, оскільки він може спробувати виїхати за межі країни, позаяк має майно у Чехії, а також намагатися вплинути на свідків, зокрема, представників Міністерства оборони.

Суд постановив продовжити Гринкевичу строк тримання під вартою до 14 лютого 2026 року, а також зменшив розмір застави до 34,8 млн гривень.

Також суд продовжив тримання під вартою іншим фігурантам у цій справі: Володимиру Тимківу, Віктору Кузьмінському, Андрію Колотилу.

Нагадаємо, що Роман Гринкевич і його батько Ігор Гринкевич є підозрюваними участі у злочинному угрупованні та шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах у межах справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

За даними слідства, вони поставили ЗСУ неякісний одяг та білизну, чим завдали збитків на суму понад 934 млн грн.

Раніше ДБР повідомило про арешт майна сім’ї Гринкевичів.

