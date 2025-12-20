Арендная плата и налоги: кто отвечает за НДФЛ — арендодатель или арендатор

Налоговый кодекс четко определяет правила, ставки и порядок удержания НДФЛ.

Предоставление в аренду недвижимости физическим лицом юридическому лицу или предпринимателю является распространенным видом гражданско-правовых отношений. Однако следует помнить: такие доходы подлежат обязательному налогообложению, а ответственным за это является не арендодатель, а арендатор, который выступает налоговым агентом. Налоговый кодекс четко определяет правила, ставки и порядок удержания НДФЛ. Об этом напомнило Главное управление ГНС в Киевской области.

Согласно п.п. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 разд. IV Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика включаются, в частности, доходы от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование), определенные в порядке, установленном п. 170.1 ст. 170 НКУ.

В соответствии с п.п. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 НКУ налоговым агентом налогоплательщика — арендодателя в отношении его дохода от предоставления в аренду (эмфитевзис) земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая является арендатор.

При этом объект налогообложения определяется исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не менее минимальной суммы арендного платежа, установленной законодательством по вопросам аренды земли.

Подпунктом 170.1.2 п. 170.1 ст. 170 НКУ предусмотрено, что налоговым агентом налогоплательщика — арендодателя при начислении дохода от предоставления в аренду объектов недвижимости, иных, чем указанные в п.п. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 НКУ (включая земельный участок, находящийся под такой недвижимостью, или приусадебный участок), является арендатор.

При этом объект налогообложения определяется исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не менее минимальной суммы арендного платежа за полный или неполный месяц аренды.

Доходы от предоставления в аренду (субаренду), жилищного найма (поднайма) недвижимого имущества облагаются налоговым агентом при их начислении (выплате) по ставке, определенной п. 167.1 ст. 167 НКУ (п.п. 170.1.4 п. 170.1 ст. 170 НКУ).

Налоговый агент, который начисляет (выплачивает, предоставляет) налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязан удерживать налог с суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога, определенную в ст. 167 НКУ (п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 НКУ).

Налог уплачивается (перечисляется) в соответствующий бюджет при выплате налогооблагаемого дохода единым платежным документом. Банки, небанковские поставщики платежных услуг принимают платежные документы на выплату дохода только при условии одновременного представления платежной инструкции на перечисление этого налога в соответствующий бюджет либо платежной инструкции на зачисление средств в сумме этого налога на единый счет, определенный ст. 35 прим. 1 НКУ (п.п. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 НКУ).

Если налогооблагаемый доход предоставляется в неденежной форме либо выплачивается наличными из кассы налогового агента, налог уплачивается (перечисляется) в бюджет в течение трех банковских дней со дня, следующего за днем такого начисления (выплаты, предоставления) (п.п. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 НКУ).

В соответствии с п. 167.1 ст. 167 НКУ ставка налога составляет 18 процентов базы налогообложения в отношении доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) (кроме случаев, определенных пп. 167.2–167.5 ст. 167 НКУ), в том числе, но не исключительно, в форме: заработной платы, иных поощрительных и компенсационных выплат либо иных выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) налогоплательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам.

