В этом году на тендерах связанные участники провели закупки на сумму не менее 501,2 млн грн

Опендатабот выявил 32 закупки с нарушением закона из-за связей между компаниями.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В публичных закупках в этом году выявили не менее 32 процедур, где между участниками есть подтвержденные связи, противоречащие закону. Общая сумма таких закупок достигает 501,2 млн грн, сообщает Опендатабот.

Опендатабот выявил прямую связанность между участниками и победителем на уровне от 25% и выше в 32 закупках на 501,2 млн грн, что является грубым нарушением Закона Украины «О публичных закупках».

Крупнейший тендер в списке — на 468,3 млн грн, объявленный Укрнафтой. В нем участвовали БК Укрбурсервис и Спецмехсервис, владелицы которых имеют общую компанию Нафтогазекология. Формально это конкуренция разных участников, но фактически они могут быть элементами одной бизнес-группы.

Вторая по размеру проблемная закупка — на 10,4 млн грн, где связанными оказались Спецкран и ВП ХЕАЗ с одним совладельцем.

Третья — на 4,7 млн грн, где участвовали только два частных предприятия Полтавское и Бориспольское с одним владельцем.

Кроме того, есть 19 закупок на 256,3 млн грн, разделенных на лоты. В них компании с подтвержденными связями участвовали в разных лотах одного тендера. Формально это не нарушение, поскольку каждый лот считается отдельным предметом закупки, но по сути создает риски для реальной конкуренции.

По данным Опендатабот, закон требует от заказчика отклонять предложения, если участники являются связанными лицами — имеют общих владельцев, находятся под общим контролем или связаны через семейные или служебные отношения. Такое правило действует даже во время военного положения.

Упрощенные закупки разрешены только для небольших сумм — до 100 тыс. грн для товаров и услуг, до 200 тыс. грн для текущего ремонта и до 1,5 млн грн для работ, а также в случаях оборонных, секретных закупок или неотложной необходимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.