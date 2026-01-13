РАУ разъяснила, дает ли диплом по интеллектуальной собственности допуск к адвокатскому экзамену

Допускают ли к адвокатскому экзамену с дипломом по интеллектуальной собственности — позиция Совета адвокатов Украины.

Совет адвокатов Украины (РАУ) разъяснил, что диплом магистра по специальности «Интеллектуальная собственность» может подтверждать наличие полного высшего юридического образования с целью получения права на занятие адвокатской деятельностью, если он соответствует специальности 081 «Право» (D8 «Право»).

Соответствующее разъяснение РАУ предоставила в ответ на запрос адвоката.

В Совете напомнили, что в соответствии с частью первой статьи 8 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» лицо, которое изъявило желание стать адвокатом и соответствует установленным требованиям (в частности, имеет полное высшее юридическое образование), имеет право обратиться в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена.

РАУ напомнила, что согласно ч. 1 ст. 8 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» лицо, отвечающее установленным требованиям, имеет право обратиться в КДКА с заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена. Процедура допуска, в частности перечень документов, определены Порядком, утвержденным решением РАУ от 17.12.2013 №270. Среди прочего заявитель подает документ государственного образца (оригинал и нотариально заверенную копию) и приложения к нему, подтверждающие получение им полного высшего юридического образования не ниже степени магистра (специалиста) — второй (магистерский) уровень, специальность — «право», «правоведение», «правоохранительная деятельность», «международное право».

Отдельно РАУ обратила внимание на изменение подходов в государственной классификации специальностей. Постановление Кабмина от 27.08.2010 №787, которое относило «Интеллектуальную собственность» (8.18010011) к отрасли знаний «Специфические категории», утратило силу на основании постановления от 29.04.2015 №266. Во исполнение последнего постановления приказом МОН от 06.11.2015 №1151 были утверждены таблицы соответствия старых направлений/специальностей новому перечню отраслей знаний и специальностей.

Согласно этим таблицам специальность 7.18010011 (8.18010011) «Интеллектуальная собственность» соответствует, в частности, специальности 081 «Право» (а также 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность»). Это соответствие дополнительно подтвердил Директорат высшего образования и образования взрослых МОН в письме №3/9031-25 от 17.10.2025 (в ответ на запрос НААУ от 06.10.2025 №1668/0/2-25). Актуальное соотношение специальностей согласно постановлению КМУ от 29.04.2015 №266 (в редакции постановления от 30.08.2024 №1021) и приказу МОН от 19.11.2024 №1625 следующее: специальность 081 «Право» соответствует специальности D8 «Право» отрасли знаний D «Бизнес, администрирование и право».

С учетом этого РАУ пришла к выводу, что диплом магистра по специальности «Интеллектуальная собственность», который соответствует специальности 081 «Право» — специальности D8 «Право» отрасли знаний D «Бизнес, администрирование и право», является надлежащим документом, подтверждающим получение лицом полного высшего юридического образования.

