РАУ роз’яснила, чи дає диплом з інтелектуальної власності допуск до іспиту адвоката

Чи пускають на іспит адвоката з дипломом з інтелектуальної власності — позиція Ради адвокатів України.

Рада адвокатів України (РАУ) роз’яснила, що диплом магістра за спеціальністю «Інтелектуальна власність» може підтверджувати наявність повної вищої юридичної освіти з метою набуття права на заняття адвокатською діяльністю, якщо він відповідає спеціальності 081 «Право» (D8 «Право»).

Відповідне роз’яснення РАУ надала у відповідь на запит адвоката.

У Раді нагадали, що о відповідно до частини першої статті 8 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам (зокрема, має повну вищу юридичну освіту), має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

РАУ нагадала, що відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особа, яка відповідає встановленим вимогам, має право звернутися до КДКА із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Процедура допуску, зокрема перелік документів, визначені Порядком, затвердженим рішенням РАУ від 17.12.2013 №270. Серед іншого заявник подає документ державного зразка (оригінал та нотаріально посвідчену копію) та додатки до нього, що підтверджують набуття ним повної вищої юридичної освіти, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) - другий (магістерський) рівень, спеціальність - «право», «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право».

Окремо РАУ звернула увагу на зміну підходів у державній класифікації спеціальностей. Постанова Кабміну від 27.08.2010 №787, яка відносила «Інтелектуальну власність» (8.18010011) до галузі знань «Специфічні категорії», втратила чинність на підставі постанови від 29.04.2015 №266. І на виконання останньої постанови наказом МОН від 06.11.2015 №1151 було затверджено таблиці відповідності старих напрямів/спеціальностей новому переліку галузей знань і спеціальностей.

За цими таблицями спеціальність 7.18010011 (8.18010011) «Інтелектуальна власність» відповідає, зокрема, спеціальності 081 «Право» (а також 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). Цю відповідність додатково підтвердив Директорат вищої освіти та освіти дорослих МОН у листі №3/9031-25 від 17.10.2025 (на запит НААУ від 06.10.2025 №1668/0/2-25). Актуальне співвідношення спеціальностей за постановою КМУ від 29.04.2015 №266 (у редакції постанови від 30.08.2024 №1021) та наказом МОН від 19.11.2024 №1625 наступне: спеціальність 081 «Право» відповідає спеціальності D8 «Право» галузі знань D «Бізнес, адміністрування та право».

З урахуванням цього РАУ дійшла висновку, що диплом магістра за спеціальністю «Інтелектуальна власність», який відповідає спеціальності 081 «Право» - спеціальності D8 Право галузі знань D «Бізнес, адміністрування та право» є належним документом, що підтверджує здобуття особою повної вищої юридичної освіти.

