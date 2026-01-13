  1. В Україні

РАУ роз’яснила, чи дає диплом з інтелектуальної власності допуск до іспиту адвоката

07:18, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чи пускають на іспит адвоката з дипломом з інтелектуальної власності — позиція Ради адвокатів України.
РАУ роз’яснила, чи дає диплом з інтелектуальної власності допуск до іспиту адвоката
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада адвокатів України (РАУ) роз’яснила, що диплом магістра за спеціальністю «Інтелектуальна власність» може підтверджувати наявність повної вищої юридичної освіти з метою набуття права на заняття адвокатською діяльністю, якщо він відповідає спеціальності 081 «Право» (D8 «Право»).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідне роз’яснення РАУ надала у відповідь на запит адвоката.

У Раді нагадали, що о відповідно до частини першої статті 8 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам (зокрема, має повну вищу юридичну освіту), має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

РАУ нагадала, що відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особа, яка відповідає встановленим вимогам, має право звернутися до КДКА із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Процедура допуску, зокрема перелік документів, визначені Порядком, затвердженим рішенням РАУ від 17.12.2013 №270. Серед іншого заявник подає документ державного зразка (оригінал та нотаріально посвідчену копію) та додатки до нього, що підтверджують набуття ним повної вищої юридичної освіти, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) - другий (магістерський) рівень, спеціальність - «право», «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право».

Окремо РАУ звернула увагу на зміну підходів у державній класифікації спеціальностей. Постанова Кабміну від 27.08.2010 №787, яка відносила «Інтелектуальну власність» (8.18010011) до галузі знань «Специфічні категорії», втратила чинність на підставі постанови від 29.04.2015 №266. І на виконання останньої постанови наказом МОН від 06.11.2015 №1151 було затверджено таблиці відповідності старих напрямів/спеціальностей новому переліку галузей знань і спеціальностей.

За цими таблицями спеціальність 7.18010011 (8.18010011) «Інтелектуальна власність» відповідає, зокрема, спеціальності 081 «Право» (а також 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). Цю відповідність додатково підтвердив Директорат вищої освіти та освіти дорослих МОН у листі №3/9031-25 від 17.10.2025 (на запит НААУ від 06.10.2025 №1668/0/2-25). Актуальне співвідношення спеціальностей за постановою КМУ від 29.04.2015 №266 (у редакції постанови від 30.08.2024 №1021) та наказом МОН від 19.11.2024 №1625 наступне: спеціальність 081 «Право» відповідає спеціальності D8 «Право» галузі знань D «Бізнес, адміністрування та право».

З урахуванням цього РАУ дійшла висновку, що диплом магістра за спеціальністю «Інтелектуальна власність», який відповідає спеціальності 081 «Право» - спеціальності D8 Право галузі знань D «Бізнес, адміністрування та право» є належним документом, що підтверджує здобуття особою повної вищої юридичної освіти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат НААУ РАУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Зник на фронті, але не для кредитора: суд у Полтаві визначив суму боргу безвісти відсутнього військового

Суд обмежив суму стягнення фактичним обсягом прав, переданих за договорами факторингу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]